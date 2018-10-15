Donald Trump'ın Suudi Arabistan'da Kraliyet üyeleriyle kılıç kuşanıp, büyücüler gibi, küre başında poz verdiği o kareleri hatırlarsınız.

Herkes, ABD'nin önümüzdeki dönem İran'a karşı kuracağı oyunda, bölgedeki yeni müstakbel ortağının artık Suudiler olduğunu yazıyordu.

Trump'ın bu ziyareti sırasında 300 milyar dolarlık silah anlaşması yapan Suudi ailesi muhtemelen rahat bir nefes almıştı. Zaten hemen sonra da bu gazla, Türkiye başta olmak üzere, komşularına karşı açıktan diklenmeye başladılar.

Ancak aradan bir yıl bile geçmeden büyü bozuldu.

Kasım seçimleri öncesi zücaciye dükkânına girmiş fil gibi sağı solu dağıtan Trump, propaganda kürsülerinde Suudileri çiğ çiğ yedi. Aynen şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Sizce onlar zengin mi? Kral Selman'ı severim ama ona dedim ki: Kral, seni koruyoruz. Biz olmasak orda iki hafta kalamazsın. Ordun için para ödemelisin!"

Trump içerideki seçmenden epeyce alkış alan bu raconu kestikten hemen sonra, Cemal Kaşıkçı olayı üzerinden Suudlara bir daha vurdu.

Dün Veliaht Prens Selman Trump'ın müdahale tehditlerine "karşılığını alırsınız" yanıtı verirken epey düşünceli görünüyordu... Sanırım hâlâ başına ne geldiğini anlamaya çalışıyordu.

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