Devlet Bahçeli'nin hukuki olarak "özel af" kapsamına giren önerisi "üzerine çalışan CHP'li arkadaşlar"dan bomba bir öneri geldi.

Dünyadaki örnekleri incelediklerini kaydeden CHP Adalet Komisyonu Başkanı Zeynel Emre şu önerisiyle ufkumuzu açtı:

"Verilen cezalarda seçenek yaptırımlara da bakmak lazım. Dünyadan örnekleri inceliyoruz. Brezilya'da çıkan bir afta cezaevinde bir kitap okuyup onun özetini verirseniz infazdan 4 gün düşüyor. Cezanın amacı ıslah ve topluma yeniden kazandırma ise siz halkın karşısına seçeneklerle de çıkabilmelisiniz."

Neden olmasın?

Ama önce bazı noktaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. En önemli sorun da hangi hükümlünün hangi kitabı okuyacağı konusu.

***

***