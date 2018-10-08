McKinsey konusunu yazmayan kalmadı... Bildiğiniz üzere kimileri bu hizmet alımını destekliyor, kimleri de Abdurrahman Dilipak gibi karşı çıkıyordu.

Tartışma, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla boyut değiştirdi:

"Kılıçdaroğlu ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık şirketi (McKinsey) üzerinden aklı sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim."

Dün baktım, Davutçular, küskünler ve siyasal İslamcılardan Karanlık Oda'cılara, oradan FETÖ'cülere kadar uzanan bir koalisyon anında teneke çalmaya başlamışlardı...

Medyada, Bakan Berat Albayrak'ın yaklaşık bir hafta önce duyurduğu McKinsey projesini destekleyenler "bakalım şimdi ne diyeceklerdi?"

"Görmüş müydük..."

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McKinsey meselesini,olarak gördüğümve garipsemediğim için bugüne değin herhangibir yorum yapma ihtiyacı duymadım.... Soruların muhatapları da mutlaka cevap vereceklerdir.Ama şu neyi "" konusunda birkaç kelime etmek zorundayım.Çünkü konu, Türkiye ekonomisinesağlayacak,bir girişimin akıbeti.McKinsey değerlendirmeleriyle,ihtiyaç duyan Türkiye gibi ülkelerinkatkı sağlamayıamaçlıyor. Yani, kamu maliyesi yönteminindevri gibi bir durum söz konusu değil.Kaldı kiçalışılmış... Varlık Fonu sürecinin başlarında.Dahası şirketin Türkiye Ofisi'nde çalışanlar da iyi eğitimli, daha önce ülkemize faydalı danışmalık projeleri yönetmiş. Bu insanların, sadecebizden daha az yurtsever olduklarını iddia etmek saçmalık olur değil mi?Özetle, başarılı olurdu ya da olmazdı, ama bence McKinsey tercihi, rasyonel bir girişimdi.Cumhurbaşkanı belki, McKinsey'e yönelikbulup bu karara varmış olabilir. Belki de benim açıklamasından anladığım gibi, "" böyle bir çıkış yapmıştır.Sebep ne olursa olsun sonuçta, sırf siyasi hasımlarının hanesine yazılacak diyeolan her hamleye karşı çıkanüzülüyor insan.Zirayetişmediği için şanslı olduğumuz buBaksanıza şimdi'nınolmasına ve devkitaplığını Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nabağışlamasına takmışlar.Dünkü "" başlıklı manşetleri ibretlikti mesela!Hadi, McKinsey'e "Amerikalı" diye karşı çıktıkları masalına inanalım. Peki, ülkeİlber Hoca gibi birikimli bilim adamalarınaniçin kızıyorlar, karşı çıkıyorlar dersiniz?Ortaylı'ya danışılmasıdiye mi yoksa değerlidabir Kırım Tatarıolduğu için mi?Daha mantıklı bir cevap bulanınız varsa duymak isterim.