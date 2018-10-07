Adama, "karın kendisini yumrukladığın için sana dava açmış" diyorlar...

Arkadaş cevaben, Atatürk'ün Türk kadınının çağdaşlaşmasına yaptığı katkıyı anlatıyor.

"Atatürk değil sen dövmüşsün" diyorlar, bu kez de Gençliğe Hitabe'yi okuyor...

Bir diğeri, Şevket Süreyya'nın, Yakup Kadri'nin, Adrew Mango'nun, Attila İlhan'ın ya da diğer dört başı mamur Atatürk kitapları hadi neyse de... kapağına Atatürk'ün imzasını attığı kendi kitabını satın almanın vatandaşlık görevimiz olduğunu söylüyor.

Hatta daha ileri gidip, tevazuu falan dert etmeden, kendi yazdığı kitabın mutlaka okullarda okutulması gerektiğini belirtiyor.

Gazetesi de bu kutsal promosyona katılıyor, yıllık plus abone olana "Mustafa Kemal" kitabının "ücretsiz" olduğunu duyuruyor.

İpek Çalışlar Yılmaz Özdil'den önce davranıp Atatürk kitabını yaz sonunda çıkartmıştı, bakalım kasıma kadar sırada kimler var...

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