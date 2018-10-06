Yaklaşık bir haftadır istifaların yaşanmadığı İyi Parti'de işler kesat olmalı ki Meral Akşener yine aksiyon peşinde.***
Taktiğiyse hep aynı. Geçen seçimlerde Tayyip Erdoğan İnce'yi muhatap alıp kendisini yok sayınca, hiç çekinmeden "Bana bir şey söylesene ey Erdoğan" dediğine bile şahit olmuştuk... Şimdi de kancayı, partisini böldüğü Devlet Bahçeli'ye atmış durumda. Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı'na çok sert yüklendi.
Bahçeli Erdoğan'ın aksine kendisini ciddiye alıp Twitter'dan şu mesajı yayınladı:
"Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"
Meral Hanım istediği reaksiyonu
almıştı... Sosyal medyada birbirine düello
randevusu veren ergen delikanlılar
gibi, Bahçeli'ye "Gel" diyerek Twitter'a
Çankaya Ankara'daki açık adresini
yazdı. Altına da şu notu düştü:
"Demirden korksak trene binmezdik
!"
Twitter'da İP taraftarları, zihnimizin otomatik olarak "anam
" diye tamamladığı bu cümleyi, "erkek gibi kadın
" diyerek alkışlamaya koyuldular.
Buraya kadar anlattıklarımı, bir eliyle, öne eğdiği yüzünün yarısını kapatıp başkalarının yerine utanan
adam emojisi gibi dinlediğinizi biliyorum. Ne yazık ki dahası var!
Bu atışmaların ardından Akşener Twitter hesabından bir video paylaştı. Görüntülerde on kişilik
bir grup İstanbul'daki evinin önünde slogan atıyordu
... Meral Hanım da pencereden sarkmış, gece vakti bir kadının evinin önüne nasıl gelirsiniz diye kalabalığa "Yazıklar olsun size tüü
..." şeklinde ver yansın ediyordu.
Bu kez de İP'lilerle MHP'liler arasında "bir kadına bu yapılır mı
" tartışması başlamıştı.***
Evet bunca kuru gürültünün
ardından tahmin ettiğiniz gibi hiçbir şey olmadı. Akşener'in evinin önüne gidip slogan atan şahıslar polis tarafından gözaltına alındılar.
Ancak kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri hâlâ giderilmiş değil. Mesela, Ankara adresini verip
"gelin" diyen Akşener İstanbul'daki evinde
ne arıyordu? Çankaya'ya "gelenleri
" başkaları
karşılayacak o da krizi
Üsküdar'daki evinden mi yönetecekti? Ya
da "adamlıkta" erkek siyasetçilere taş çıkartıyor
diye övülen Meral Hanım'ın başka
adres vermesi delikanlılığa sığar mıydı
?
Bahçeli'ye gelince... O da Akşener'in evinin önüne gidenleri partiden ihraç ederek "tabanı zor tutuyorum
" mesajı mı vermişti yoksa provokatörleri mi ayıklamıştı
, bilemiyoruz. Zira o MHP'lilerin, Çankaya adresi verip "gelin" diyen Meral Hanım'ın Üsküdar'da olduğunu nerden haber aldıkları da meçhul
?
Kesin olan tek şey Bahçeli'nin işinin zor olduğu... Zira karşısındaki tehdit ederken erkek, cevabını alırken kadın
. Ne yapsan olmaz yani.