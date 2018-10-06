Yaklaşık bir haftadır istifaların yaşanmadığı İyi Parti'de işler kesat olmalı ki Meral Akşener yine aksiyon peşinde.

Taktiğiyse hep aynı. Geçen seçimlerde Tayyip Erdoğan İnce'yi muhatap alıp kendisini yok sayınca, hiç çekinmeden "Bana bir şey söylesene ey Erdoğan" dediğine bile şahit olmuştuk... Şimdi de kancayı, partisini böldüğü Devlet Bahçeli'ye atmış durumda. Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı'na çok sert yüklendi.

Bahçeli Erdoğan'ın aksine kendisini ciddiye alıp Twitter'dan şu mesajı yayınladı:

"Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

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Meral Hanımalmıştı... Sosyal medyada birbirinerandevusu verengibi, Bahçeli'ye "Gel" diyerek Twitter'aÇankayayazdı. Altına da şu notu düştü:!"Twitter'da İP taraftarları, zihnimizin otomatik olarak "" diye tamamladığı bu cümleyi, "" diyerek alkışlamaya koyuldular.Buraya kadar anlattıklarımı, bir eliyle, öne eğdiği yüzünün yarısını kapatıpadam emojisi gibi dinlediğinizi biliyorum. Ne yazık ki dahası var!Bu atışmaların ardından Akşener Twitter hesabından bir video paylaştı. Görüntülerdebir grup İstanbul'daki evinin önünde... Meral Hanım da pencereden sarkmış, gece vakti bir kadının evinin önüne nasıl gelirsiniz diye kalabalığa "..." şeklinde ver yansın ediyordu.Bu kez de İP'lilerle MHP'liler arasında "" tartışması başlamıştı.Evet buncaardından tahmin ettiğiniz gibi hiçbir şey olmadı. Akşener'in evinin önüne gidip slogan atan şahıslar polis tarafından gözaltına alındılar.Ancak kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri hâlâ giderilmiş değil."gelin" diyen Akşenerne arıyordu? Çankaya'ya "karşılayacak o da kriziÜsküdar'daki evinden mi yönetecekti? Yada "adamlıkta" erkek siyasetçilere taş çıkartıyordiye övülen Meral Hanım'ın başkaadres vermesiBahçeli'ye gelince... O da Akşener'in evinin önüne gidenleri partiden ihraç ederek "" mesajı mı vermişti yoksa, bilemiyoruz. Zira o MHP'lilerin, Çankaya adresi verip "gelin" diyen Meral Hanım'ın Üsküdar'da olduğunuKesin olan tek şey Bahçeli'nin işinin zor olduğu... Zira karşısındaki. Ne yapsan olmaz yani.