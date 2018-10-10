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MELİH ALTINOK
10 Ekim 2018, Çarşamba MELİH ALTINOK

Tabii Müslüm kim ki

Ankara'nın balık pazarları, kentte, İstanbul'dakilerden daha iyi olduğu hep söylenen balık lokantalarının sırrıdır. O balıkçı tezgâhlarının önünde duranlardan biri...
Nam-ı diğer Balıkçı Müslüm. Kıvırcık saçlar, bıyık, kılık, jestler, mimikler, boş vermişlik Müslüm babayla birebir...
Kendisiyle barışık yani Müslüm Bey. Hayatı sorun edeceğine eğlence olarak görenlerden... Doğal olarak güler yüzlü, gördüğünüzde otomatikman gülümsediğiniz, yüz kaslarınızı hissettiğiniz tiplerden. Hani çoğu zaman "Sana bir şey olmasın..." deyip yüreklere su serpen, "iş gören" yaşsız abiler vardır ya, onlardan biri işte.
Bugünlerde çok meşhur Balıkçı Müslüm. Çünkü tezgâhına sırayla gelen Halk TV ve aHaber muhabirine verdiği röportajlarda farklı şeyler söyledi!
Birine "Kriz var, işler durgun kardeşim" dedi, diğerine "Kriz yok, işler iyi kardeşim."
Aaaaaa!

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Şehrin geri kalanının aksine "lağımın yeryüzünde aktığı" söylenen Babıali'de kurulan tezgâhların neyin sırrı olduğuysa malumunuz... Tekelci, kayırmacı dönemde palazlandığı için rekabetten hiç hoşlanmayan beyaz Türk sermayesinin prestijinin... İşte bu medya tezgâhlarında sahibinin sesi olup hulahop çevirenlerinden biri...
Adının önemi yok, çünkü ismiyle uzaktan yakından alakası yok, methedilen biri değil. Biliyorsunuz canım, sık sık ve anında çark etmesinden ziyade bu durumu hiç sorun etmemesiyle meşhur...
Dün baktım, hep açık olan arkasını umursamadan, çitin üstünden atlayan koyunların açılan kıçlarına kıs kıs gülen keçi misali, aklınca vatandaş Müslüm'ü tiye alıyor.
Siyah rugan terlik içine giydiği beyaz çoraplarının "görüntüsü hâlâ burnumuzdan" gitmediği halde, Müslüm Bey'in sarı gömleğine dudak büküyor. Ardından komşunun bayram harçlığı vermek zorunda kaldığı cingöz torunu seviyormuş edasıyla lafı koyuyor sokaktaki vatandaşa:
Mürailiği, bu yavşaklığı, bu nabza göre şerbet vermeyi... Öyle sevimli bir edayla yapıyor ki... Kızamıyorsun kerataya!
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Bizimkinin gözünden kaçar mı hiç?
Kaçmaz tabii. Mürailiğin yavşaklığın, nabza göre şerbet vermenin ustalarından o. Acemice olanı, profesyonelce yapılanından maharetle ayırır, hangisini tezgâhın önüne hangisini de arkasına koyacağını iyi bilenlerden.
Yoksa birkaç kilo daha fazla balık satmak için boğaz patlatan bir esnafın, kimseye zararı olmayan, tezgâhına geleni hoş tutmak için söylediklerini diline dolayacağına vitrinine başka şeyler koyardı bu zor günlerde.
Mesela, enflasyonun yıllık yüzde altı olduğu Gezi günlerinde boynuna 'çapulcuyum' pankartı asıp sokağa çıkanların, bugün enflasyonla mücadeleye katılıyorum ayağına nasıl sezon indirimini siyasete alet etmeye kalktıklarını anlatırdı köşesinde... Onları sıkıştırır, bu ulusal kampanyada da hiç olmazsa 2013'teki performanslarını beklediğimizi söylerdi.
Ama tabii sokaktaki vatandaş, esnaf, Balıkçı Müslüm kim ki; vur abalıya...
Zaten Ne reklam verirler ne davete çağırırlar.

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