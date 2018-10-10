Ankara'nın balık pazarları, kentte, İstanbul'dakilerden daha iyi olduğu hep söylenen balık lokantalarının sırrıdır. O balıkçı tezgâhlarının önünde duranlardan biri...

Nam-ı diğer Balıkçı Müslüm. Kıvırcık saçlar, bıyık, kılık, jestler, mimikler, boş vermişlik Müslüm babayla birebir...

Kendisiyle barışık yani Müslüm Bey. Hayatı sorun edeceğine eğlence olarak görenlerden... Doğal olarak güler yüzlü, gördüğünüzde otomatikman gülümsediğiniz, yüz kaslarınızı hissettiğiniz tiplerden. Hani çoğu zaman "Sana bir şey olmasın..." deyip yüreklere su serpen, "iş gören" yaşsız abiler vardır ya, onlardan biri işte.

Bugünlerde çok meşhur Balıkçı Müslüm. Çünkü tezgâhına sırayla gelen Halk TV ve aHaber muhabirine verdiği röportajlarda farklı şeyler söyledi!

Birine "Kriz var, işler durgun kardeşim" dedi, diğerine "Kriz yok, işler iyi kardeşim."

Aaaaaa!

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Şehrin geri kalanının aksine "" söylenenBabıali'de kurulan tezgâhlarınolduğuysa malumunuz... Tekelci,kayırmacı dönemde palazlandığı içinrekabetten hiç hoşlanmayanprestijinin... İştebu medya tezgâhlarında sahibinin sesiolup hulahop çevirenlerinden biri...Adının önemi yok, çünkü ismiyle uzaktan yakından alakası yok, methedilen biri değil. Biliyorsunuz canım, sık sık ve anında çark etmesinden ziyade bu durumu...Dün baktım, hep açık olan arkasını umursamadan, çitin üstünden atlayan koyunların açılan kıçlarınamisali, aklınca vatandaş Müslüm'ü tiye alıyor.Siyah rugan terlik içine giydiği"görüntüsü hâlâ burnumuzdan" gitmediği halde, Müslüm Bey'in sarı gömleğine dudak büküyor. Ardından komşunun bayram harçlığı vermek zorunda kaldığı cingöz torunu seviyormuş edasıyla lafı koyuyor sokaktaki vatandaşa:, bu, bugörevermeyi... Öyle sevimli bir edayla yapıyor ki...Bizimkinin gözünden kaçar mı hiç?Kaçmaz tabii. Mürailiğin yavşaklığın, nabza göre şerbet vermenin ustalarından o. Acemice olanı, profesyonelce yapılanından maharetle ayırır,koyacağını iyi bilenlerden.Yoksabalık satmak için boğaz patlatan biresnafın,tezgâhına geleni hoş tutmak için söylediklerinidiline dolayacağınar koyardı bu zor günlerde.Mesela, enflasyonun yıllık yüzde altı olduğu Gezi günlerindeasıp sokağa çıkanların, bugün enflasyonla mücadeleye katılıyorum ayağına nasılanlatırdı köşesinde... Onları sıkıştırır, bu ulusal kampanyada da hiç olmazsa 2013'teki performanslarını beklediğimizi söylerdi.Ama tabii sokaktaki vatandaş, esnaf, Balıkçı; vur abalıya...Zaten