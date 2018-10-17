Magazin gündemimiz belli.***
Günlerdir, sarkıntılık yüzünden çıktığı söylenen bir bar kavgasında "kankasının" burnunu kırdığı... Ve ardından gittiği hastanede silah patlattığı iddia edilen futbolcu Arda'yı konuşuyoruz.
Her yönüyle...
Dün de takımı Başakşehir bu skandaldan ötürü Arda'ya 2.5 milyon lira ceza kesti!
Hadi, sözünü ettiğimiz, yirmisinde milyonları bulup, altmışında kebapçı basan hocaların tedrisatından geçmiş bir genç... Belli ki, çok erken yaşta gelen şöhreti kaldıracak bir "desteği" de olmamış. Özetle siyasetteki, medyadaki pek çokları gibi "sürecini yönetmemiş."
Peki ya Arda gibi, siyaset gündemimizin birinci maddesinde olan Suudi Arabistan'a ne buyrulur?
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda testereyle doğrandığı ima edilen Cemal Kaşıkçı'ya dair gelişmeleri de, "Koskoca devlet böyle cinayet işler mi" diye şaşırarak takip etmiyor muyuz?
Suudilerin, on bir gündür kimseyi yanaştırmadıkları "olay mahallini" önce bir güzel süpürüp "viledalamalarını..." Ardından çamaşır suyuyla yıkamalarını, üstüne bir de boya badana yapmalarını ağzımız açık izlemiyor muyuz?
Bu yoğun gündemin arasına şimdi de Atatürk büstüne tokat atan
bir çocuğun sosyal medyada yayınladığı görüntüler girdi.
Küfürlü, mide bulandırıcı ve sinir bozucu reklamları yüzünden YouTube'da video izlemeye çekinir
hale geldiğimiz bir uygulamayla çekilmiş.
Görüntülerde, bitirim pozu
kesen, 16 yaşında olduğunu öğrendiğimiz "kavruk" bir genç var. Zeki Demirkubuz
'un filmlerinden fırlamış gibi. Saçlarını da, İnstagram'da izlediği "gayrı meşru" koşturan abileri gibi kestirmiş.
Bir yandan Atatürk büstüne tokat atarken bir yandan da, Türkçe'ye çevirebildiğim kadarıyla
, şöyle "racon" kesiyor:
"Senin benle işin yoh da benim senle işim var gahpe. Yiğitlik yapıyodunuz ogglum."
Fonda da sözünü ettiğim uygulamaya yakışacak cinsten bir apaçi arabeski
...***
Ne var ki ucuzluk, serserilik, saçmalık
diyerek görmezden geleceğimiz
bu görüntüler bir anda infial yarattı.
Hatta kimileri bu "kitsch"likten siyaset bile üretti... CHP'li belediyelere en pahalı Atatürk
kitabı satma rekortmeni
(Tanesi tam 300 lira) Barış Yarkadaş
, gence "Nutuk okutulması
" önerisiyle serserinin saçmalığına politik
bir anlam bile kazandırdı.
Dün baktım polis yakaladığı serseriyle bir video çekmiş. Çocuk daha önce tokat atarken görüldüğü büstün önünde, tek ayaküstünde
dururken görülüyor.
Kameralar açık. Çocuğa "Ben bir o. Çocuğuyum
" falan dedirtiliyor.
Evet, görüntünün pek çok vatandaşın "içine su serptiğini
" tahmin etmek zor değil, ama olmaz böyle şey
! Türkiye ciddi bir devlet
. Polisin görevi ergen gençlerle video atışmasına
girmek değil, zanlıyı yargıya teslim etmek.
Terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarılarından ötürü hep takdir ettiğimiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'dan polisimize ve bize yakışmayan bu basitliklerin önüne geçmesini bekliyoruz.