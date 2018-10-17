Magazin gündemimiz belli.

Günlerdir, sarkıntılık yüzünden çıktığı söylenen bir bar kavgasında "kankasının" burnunu kırdığı... Ve ardından gittiği hastanede silah patlattığı iddia edilen futbolcu Arda'yı konuşuyoruz.

Her yönüyle...

Dün de takımı Başakşehir bu skandaldan ötürü Arda'ya 2.5 milyon lira ceza kesti!

Hadi, sözünü ettiğimiz, yirmisinde milyonları bulup, altmışında kebapçı basan hocaların tedrisatından geçmiş bir genç... Belli ki, çok erken yaşta gelen şöhreti kaldıracak bir "desteği" de olmamış. Özetle siyasetteki, medyadaki pek çokları gibi "sürecini yönetmemiş."

Peki ya Arda gibi, siyaset gündemimizin birinci maddesinde olan Suudi Arabistan'a ne buyrulur?

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda testereyle doğrandığı ima edilen Cemal Kaşıkçı'ya dair gelişmeleri de, "Koskoca devlet böyle cinayet işler mi" diye şaşırarak takip etmiyor muyuz?

Suudilerin, on bir gündür kimseyi yanaştırmadıkları "olay mahallini" önce bir güzel süpürüp "viledalamalarını..." Ardından çamaşır suyuyla yıkamalarını, üstüne bir de boya badana yapmalarını ağzımız açık izlemiyor muyuz?

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