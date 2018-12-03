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MELİH ALTINOK
03 Aralık 2018, Pazartesi MELİH ALTINOK

Akil işi değil

Sosyal medyada Ak Partili, milliyetçi, ulusalcı "görünümlü" hesaplar, "İkinciçözümsürecinehayır" başlıklı etiketi en çok konuşulanlar listesine sokuyor...
CHP'den ve İyi Parti'den de itirazlar yükseliyor.
Yalnızca onlar değil...
Dün de HDP Eş Başkanı "Oslo'da yeni bir sürecin başladığı algısını oluşturmaya çalışanlar şunu bilsinler ki..." diye birilerine veryansın ediyordu.
İyi de kim "ikinci bir Çözüm Süreci başlayacak" dedi?
Öyle ya yeniden böyle bir siyasi irade ortaya koyulacaksa sinyal verecek adres bellidir: İktidar cephesi.
Ancak, yerel seçimler öncesi MHP ile "Cumhur İttifakı"nı sürdürme kararı alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde böyle bir mesele olmadığını da herkes biliyor.

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Bu garip durumun izahının fotoğrafı geçtiğimiz günlerde Oslo'da çekildi.
Evet, yine o Oslo... Akşam'dan Kurtuluş Tayiz'in ifadesiyle, Kürt halkının gözünde PKK'nın yabancı güçlerin kontrolündeki bir terör örgütü olduğu gerçeğinin tescillendiği o kuzey Avrupa kenti.
Meğer Çözüm Süreci'nde "Akil adamlar" listesinde yer alan bir grup Oslo'ya çıkıp yeniden Çözüm Süreci başlatmışlar!
Ama aralarında...
Hafızanızı zorlayın, DPI'yı, İrlanda ziyaretlerini falan düşünün hepsini hatırlarsınız.
İçlerinde gibi iyi niyetine güvendiğim insanlar da var. Ama çoğunluğu, bir zamanlar siyasal iktidara çok ama çok yakın olan, umduğunu bulmayınca da muhalif pozları kesen gazeteciler, AKP'li siyasetçiler falan...
Yani, onca hakaret işittikleri kesimlerin kendilerini muhalif kabul etmemesine içerleyen... Ve bu yüzden her gün "samimi itiraflarla" tinerci gibi itibarına jilet atıp, sığındıklarından kabul görmeye çalışan kararlı bir ekip.
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Peki, Çözüm Süreci'ni elzem gören biri olarak yeniden benzeri bir girişimi isteyenlere neden karşı çıkıyorum?
Çünkü Çözüm Süreci başka devletlerin müdahil olmadığı yerli aklın bir ürünüydü. Temel şartı ve hedefi de "PKK'nın silah bırakıp yurtdışına çıkmasıydı." Ancak sürecin dışında tutulan ve Türkiye'nin bu sorunu çözmesinden korkan ülkeler Oslo'lardan düğmeye bastılar.
Suriye'de daha büyük bir havuç vaat ettikleri PKK'ya çözüm masasını devirttiler. Örgütü ve yasal partisini yeniden teröre yönlendirdiler.
Kansız çözüm önerisi, daha büyük hayaller peşinde koşan PKK tarafından reddedilen devlet de meşru müdafaa hakkını kullandı, gerekeni yaptı. Hepsini bu topraklardan postaladı.
Biliyorsunuz, canlarını kurtaranlar da bugün ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşiyorlar.
Yani PKK'nın Türkiye'den tasfiyesi için bir sürece ihtiyacı yok. Seve seve olmasa da zaten tasfiye oldular.
PKK'nın yasal kanadı olan HDP'nin ağır toplarından Buldan bile "Biz AKP ile müzakere değil mücadele etmek için yola çıktık" sözleriyle her şeyi itiraf ederken... Yeniden "Oslo Hatırası" fonuyla poz verenler sizce ne yaptıkları sanıyorlardır?

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