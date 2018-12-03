Sosyal medyada Ak Partili, milliyetçi, ulusalcı "görünümlü" hesaplar, "İkinciçözümsürecinehayır" başlıklı etiketi en çok konuşulanlar listesine sokuyor...

CHP'den ve İyi Parti'den de itirazlar yükseliyor.

Yalnızca onlar değil...

Dün de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Oslo'da yeni bir sürecin başladığı algısını oluşturmaya çalışanlar şunu bilsinler ki..." diye birilerine veryansın ediyordu.

İyi de kim "ikinci bir Çözüm Süreci başlayacak" dedi?

Öyle ya yeniden böyle bir siyasi irade ortaya koyulacaksa sinyal verecek adres bellidir: İktidar cephesi.

Ancak, yerel seçimler öncesi MHP ile "Cumhur İttifakı"nı sürdürme kararı alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde böyle bir mesele olmadığını da herkes biliyor.

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