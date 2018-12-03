Sosyal medyada Ak Partili, milliyetçi, ulusalcı "görünümlü" hesaplar, "İkinciçözümsürecinehayır" başlıklı etiketi en çok konuşulanlar listesine sokuyor...***
CHP'den ve İyi Parti'den de itirazlar yükseliyor.
Yalnızca onlar değil...
Dün de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan "Oslo'da yeni bir sürecin başladığı algısını oluşturmaya çalışanlar şunu bilsinler ki..." diye birilerine veryansın ediyordu.
İyi de kim "ikinci bir Çözüm Süreci başlayacak" dedi?
Öyle ya yeniden böyle bir siyasi irade ortaya koyulacaksa sinyal verecek adres bellidir: İktidar cephesi.
Ancak, yerel seçimler öncesi MHP ile "Cumhur İttifakı"nı sürdürme kararı alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde böyle bir mesele olmadığını da herkes biliyor.
Bu garip durumun izahının fotoğrafı
geçtiğimiz günlerde Oslo
'da çekildi.
Evet, yine o Oslo... Akşam'dan Kurtuluş Tayiz
'in ifadesiyle, Kürt halkının gözünde PKK'nın yabancı güçlerin kontrolündeki
bir terör örgütü olduğu gerçeğinin
tescillendiği o kuzey Avrupa kenti.
Meğer Çözüm Süreci'nde "Akil adamlar" listesinde yer alan bir grup Oslo'ya çıkıp
yeniden Çözüm Süreci başlatmışlar
!
Ama aralarında...
Hafızanızı zorlayın, DPI'yı, İrlanda ziyaretlerini falan düşünün hepsini hatırlarsınız.
İçlerinde Ufuk Uras
gibi iyi niyetine güvendiğim insanlar da var. Ama çoğunluğu, bir zamanlar siyasal iktidara çok ama çok yakın
olan, umduğunu bulmayınca da muhalif pozları
kesen gazeteciler, AKP'li siyasetçiler falan...
Yani, onca hakaret işittikleri kesimlerin kendilerini muhalif kabul etmemesine içerleyen
... Ve bu yüzden her gün "samimi itiraflarla" tinerci gibi itibarına jilet atıp, sığındıklarından kabul görmeye
çalışan kararlı bir ekip.***
Peki, Çözüm Süreci'ni elzem gören
biri olarak yeniden benzeri bir girişimi
isteyenlere neden karşı çıkıyorum?
Çünkü Çözüm Süreci başka devletlerin müdahil olmadığı
yerli aklın
bir ürünüydü. Temel şartı ve hedefi de
"PKK'nın silah bırakıp yurtdışına çıkmasıydı
."
Ancak sürecin dışında tutulan ve
Türkiye'nin bu sorunu çözmesinden korkan
ülkeler Oslo'lardan düğmeye bastılar. Suriye
'de daha büyük bir havuç
vaat ettikleri PKK'ya çözüm masasını devirttiler
. Örgütü ve yasal partisini
yeniden teröre yönlendirdiler. Kansız çözüm
önerisi, daha büyük hayaller peşinde koşan PKK tarafından reddedilen devlet de meşru müdafaa hakkını
kullandı, gerekeni yaptı. Hepsini bu topraklardan postaladı.
Biliyorsunuz, canlarını kurtaranlar da bugün ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşiyorlar.
Yani PKK'nın Türkiye'den tasfiyesi için bir sürece ihtiyacı yok. Seve seve olmasa da zaten tasfiye oldular
.
PKK'nın yasal kanadı olan HDP'nin ağır toplarından Buldan bile "Biz AKP ile müzakere değil mücadele
etmek için yola çıktık" sözleriyle her şeyi itiraf ederken... Yeniden "Oslo Hatırası" fonuyla poz verenler sizce ne yaptıkları sanıyorlardır?