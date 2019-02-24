90'ların ortasında internet kullanımının "sivilleşmesiyle" birlikte varlığını hissettiren küreselleşme etkilerini iyice göstermeye başladı.

Eski döneme ait tüm söylemler ve kurumlar zor durumda. Değişen dile koşut olarak "algı biçimleri" büyük oranda farklılaştı.

Öyle ki bu değişim, insanın uyum sürecine etki eder hale geldi. Yeni nesil, başparmağını işaret parmağı olarak kullanıyor.

Eski model cep telefonunu sadece konuşmak için kullanan annem zili işaret parmağıyla çalıyor. Akıllı telefon müptelası oğluysa aynı iş için başparmağını kullanıyor.

Annemim zile boyu zor yetişen torunuysa işi "Hey Siri"ye havale edip ev sahibine telefon ederek kapıyı açtırıyor.

Yakın gelecekteki kuşaklar arası farklılığın ne kadar "eğlenceli" sonuçlar doğuracağını bir düşünsenize!

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