90'ların ortasında internet kullanımının "sivilleşmesiyle" birlikte varlığını hissettiren küreselleşme etkilerini iyice göstermeye başladı.***
Eski döneme ait tüm söylemler ve kurumlar zor durumda. Değişen dile koşut olarak "algı biçimleri" büyük oranda farklılaştı.
Öyle ki bu değişim, insanın uyum sürecine etki eder hale geldi. Yeni nesil, başparmağını işaret parmağı olarak kullanıyor.
Eski model cep telefonunu sadece konuşmak için kullanan annem zili işaret parmağıyla çalıyor. Akıllı telefon müptelası oğluysa aynı iş için başparmağını kullanıyor.
Annemim zile boyu zor yetişen torunuysa işi "Hey Siri"ye havale edip ev sahibine telefon ederek kapıyı açtırıyor.
Yakın gelecekteki kuşaklar arası farklılığın ne kadar "eğlenceli" sonuçlar doğuracağını bir düşünsenize!
Sorun şahsi değil. Sanayi devrimi de dahil tarihin bütün dönemlerindeki sıçramalardan katbekat hızlı
olan bilgi çağı devrimi sürerken kimi toplumlar kendi algılarının esiri
.
Hayatı akvaryumundan ibaret sayanlar değişime yerlerine sabitlenerek direneceklerini sanıyorlar. Oysa tehdit aşırı hız ve değişimse
sele kapılıp sürüklenmemek için en akıllıca olanı hareket etmek.
Mesela
, küreselleşmeye geç eklemlendiği halde rekabete bir yerinden dahil olan Hindistan
gibi, uyum sağlamaya
çalışmak.
Aşırı nüfus gibi eksilerini artıya çevirmenin yollarını aramak. Batı'nın teknolojik taarruzuna karşı yüksek duvarlar örmek yerine
potansiyel iş gücünü bu dalgada sörf yapmaya hazır hale getirmek.
***
Hızdan başı dönen bugünün dünyasında ayakta kalabilmek için iletişim araçları hayati önemde.
Herkesin, özellikle gençlerin bir gerçek diğeri sanal olmak üzere en az iki canının
ve karizmasının olduğu bu çağda algıları eski usul yöntemlerle belirlemekse hayal.
Mesela, dizilerdeki, filmlerdeki ve hatta haberlerdeki boş içki bardaklarını mozaikleyerek
gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak artık etkili bir yöntem değil.
Aksine, "deep web" gibi alternatif mecraların akıl almaz çeşitliliğe kavuştuğu böylesine bir dönemde komik de.
Ben telezviyonların bütün eğlencesini kaçırıp
şimdi de internete
el atan RTÜK'ün yerinde olsam bir
an önce yeni çağın yeni dilini gençlerden
öğrenmek için bir şeyler yapardım.
Geç kalmadan...