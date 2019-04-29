Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'deki birinci yılını geride bırakıyor.

Bilanço hiç de iç açıcı değil.

Aklıma Ali Koç'un büyük umutlarla ve ezici bir çoğunlukla Aziz Yıldırım'ı devirdiği o günler geliyor...

Hatırlıyor musunuz?

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği o dönemde medya, Ali Koç'un yelkenlerini "CHP'deki değişim rüzgârı Fenerbahçe'de de yaşanacak" diyerek nasıl da şişiriyordu.

Ama yine de bilançoya baktığımızda Koç'un durumunun İnce'den hallice olduğunu söyleyebiliriz.

Neticede Muharrem Bey eksiye düştü. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy almanın bedelini partideki tüm ilişkilerinin tasfiye edilmesiyle ödedi. Yetmiyormuş gibi siyaset sahnesinde bir anda biten Ekrem İmamoğlu, İnce'nin 2023'teki Cumhurbaşkanlığı hayallerini de suya düşürdü.

Büyük umutlarla gelen Ali Bey ise, taraftarlarına "ligden düşmemeyi" başarı olarak satmaya çalışır bir pozisyona düşse de her şeye rağmen kulübünün başında.

Yıllar içinde "Fener yener" imajını beyinlere kazıyan bir takım için ne başarı ama!

Bu arada Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye" 500 bin TL bağışladığını söylediği o gönlü geniş Galatasaraylıyı da merak etmiyor değiliz hani.

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