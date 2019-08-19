İstanbul'a mevsim normallerinin üstündeki aşırı yağış düşeceği günün hemen öncesinde Bodrum'a tatile giden ve bu yüzden eleştirilere hedef olan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilini yarıda kesmiş.

Dünkü yazımda, yağış haberini alır almaz her halde İstanbul'a uçar diye tahmin etmiştim ama Başkan geceyi Bodrum'da geçirmek zorunda kalmış.

Buralarda konuşulanlara bakılırsa, dönecekmiş ama uçak bulamamış.

Doğrudur. Bayram dönüşü, uçaklarda yer bulmak zor iş. Adamınız falan varsa, belki...

Ancak sosyal medyada "Ne var canım Bodrum'a tatile geldiyse. İki saatlik yol.

Dönüverir" diyen CHP'lileri dinleyip bir arabaya atlasa şak diye varırdı İstanbul'a.

Şarkıcı Demet Akalın'ın 2 saatte gittiği yolu koskoca belediye başkanının konvoyu mu uzatacak?

Nasıl olsa yeni yapılan İzmir otobanına radar koyduğu söylenen Mahmut Tanal'la da aynı partidenler. Kimse "İmamoğlu hız sınırını aştı" diye salça olmazdı kendisine.

En fazla trafikle ve trafik polisleriyle bir türlü yıldızı barışmayan Fatih Altaylı eleştirel görülmek için köşesinde "ne zaman adam oluruz? Yolu bol bulunca gaza basmayarak" falan diye söylenirdi.

O kadarcık...

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Neyse...Pazar sabahının köründebaşkanselin bir temiz silip süpürdüğü İstanbul'anihayet gelmişti.Kameraların karşısına geçip,rağmenBodrum'a tatile gittiği yönündeki iddialaracevap verdi.Kendisine gelen yağış uyarısınınsöyledi.Zararın neresinden dönülürse kardır.Zira İmamoğlu'nun açıklamasındadair verdiği mesaj umutvericiydi.İstanbul koca bir şehir. Öyle hemen benim diyeninbir kent değil.Deneyim de zamanla değil çalışılarak kazanılıyor.E artık, seçimden önceki heyecanını sergilemesini bekleyenlere "sanatçı" atışmalarını andırırcasına "diyen İmamoğlu'nun da birilerinebırakıp iş başı yapması gerekiyor ama değil mi?Bakan dün ajanslara düşen görüntülerine bir baksın... Görecek ki, dün, üzerine geçirdiği çalışma yeleğininona.Olmasaydı daha iyiydi ama, İmamoğlu'nun elleri cebinde denetim yapmasına falan da fazla takılıp kalmayın bence.