Son dönemde kurbanın kadın olduğu dramatik cinayetler üzerinden başlayan tartışma yine yıllardır tekrar edilen klişe çerçeveye hapsedildi.

Aynı sloganlar, bugüne kadar hangi katili caydırdığını merak ettiğimiz "kadını öldürmenin, ona şiddet uygulamanın kötü bir şey olduğuna" dair uyarılar, kamu spotları yine havada uçuşuyor.

Tabii, yaşadığımız toplumsal travmanın boyutları, kimi vijdan kuaförlerinin de ağzını sulandırıyor.

Karısını dövdüğü mahkemece tescillenen gazeteci İnstagram'da, Twitter'da "Kadına şiddete hayır" paylaşımları yapıyor. Alkışlanıyor.

Bu gözler, yine kendisi gibi spiker olan karısına şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan adamın, kadına karşı şiddetin konuşulduğu panellerde "erkekleri lanetlediğine" bile şahit oldu.

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Bu önemli sorunla ilgili bir arpa boyu yol alamamamızın ve sözünü ettiğim goygoyculuğa gün doğmasının nedeni ise, tartışmayı domine eden profesyonellerin "dair önermeyi dayatmaları.Oysa bubir yaklaşım olduğu kadar,da örtülüyor.Aynı zamanda özcü de... Çünkü kadına, erkeğe,karşı şiddetinkaynaklandığı bilimsel olarak ortada.Geçtiğimiz gece, yedi kadınınkj'leriyle yürüttükleri bir programıizlerken bir tweet attım. Ölümle sonuçlananşiddet eylemlerinde(BMverilerine göre öldürülen her 10 kişiden 8'ierkek) olduğunu yazdım.Derken kanaldan arayıp tweetimle ilgili beni yayına bağlamak istediklerini söylediler. Tartışmaya farklı bir perspektif getirir diye bağlandım.Katılımcılar hep birlikte aynı anda bana cevap verip sorular sordukları için telefonda içlerinden ancak birinin ikisinin söylediğini duyuyordum:" diye bağırıyordu birisi.dedim. Ama gürültünün içinde eriyip gitmiş olacak ki, "bir erkek," diye söyleniyorlardı.Hatta telefonu kapattıktan sonra benden ismimle değildiye bahsedildiğini tebessüm ederek izlediğim programda'nin ağzından çıkan şu sözler hâlâ kulaklarımda çınlıyor:savaşı çıkartan da erkek,Dolayısıyla kadınlar bu dünyayı düzeltecek. Bu kadar basit. Melih'e söyleyelim. Savaşta mı ölmüş, erkekler erkekleri öldürmüş!"Ne diyeyim, Allah eşi Hüseyin Bey'e sabır versin.Bu arada iki yıl önce bugün bir cinayete kurban giden Sevgili Vatan Şaşmaz'la ilgili haberler vardı gazetelerde. Vatan'ı bir otel odasında öldüren katilin kadın olmasına yapılan vurguları da aynı şaşkınlıkla okudum.Zira buolduğuortada.Biraz ciddiyet.