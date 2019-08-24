ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya yaptığı "Grönland adasını bize satın" teklifinin yarattığı sarsıntı genişleyerek devam ediyor.

Şimdi de Belçika'daki ayrılıkçı Flamanlar Valonya bölgesini Trump'a satmayı teklif etmişler. Yeni Flaman İttifakı'nın (V-NA) gençlik kollarının resmi Twitter hesabından "Sevgili Başkan, 1 euro ver, Valonya senin olsun. Bizi ara" mesajı atmışlar.

Ülke ayakta.

Siyasetçiler, birbiri ardına "Belçika gençliği nereye gidiyor" diye kınama mesajları atıyorlar.

Bildiğiniz üzere Trump geçtiğimiz günlerde bu teklifi yaptığında Danimarkalılar çok sinirlenmişlerdi.

Trump'ın istediği şeyin "absürt bir tartışma konusu" olduğunu söyleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen şaşkınlığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum!"

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Ancak, Başbakan Frederiksen'in teklifini reddetmesi üzerine geçtiğimiz ay Danimarka'ya yapacağı ziyareti iptal eden Trump'ın açıklamları ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor:Biraz kırılmışa benzeyen Başkan "Bune kadar absürt bir fikir demeyi bırakınbana" diye parmak sallamayı da ihmaletmiyor.Ardından da ekliyor:"NATO üyeleri gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ayırma hedefine ulaşmak için daha fazlasını yapmalılar.Danimarka'nın NATO harcamalarına ayırdığı pay sadece yüzde 1,35!"Bence Danimarkalılar,falan demeyi bırakıp Trump'ı fazla kızdırmamaya çalışsalar iyi ederler.Zira Afganistan da dahil ABD'nin istediğini almak için ülkelerin başına ne çoraplar ördüğünü en iyi Avrupa'nın kalbindeki küreselciler bilirler.Kaldı ki zamanında (1867) Rusya'dan parasını bastırıp, ( dönümü 2 centten) Alaska'yı alan ABD'den başkası değildi.Her küreselcinin bir fiyatı vardır!