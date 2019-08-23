Yaz geldi, yine Ege'deki orman yangınlarıyla cebelleşiyoruz.

Ama işimiz kolay değil.

Zira birileri de ısrarla yakmaya çalışıyor!

Kimisi evinin bahçesindeki kuru otlardan kimisi de tarlasındaki anızlardan kurtulmak isterken Ege'nin güzel ormanlarını tutuşturuyor.

Ortamsa gergin.

Öyle ki, geçtiğimiz gün vatandaşlar itfaiye erlerine saldırmışlar.

Bende sizin gibi şaşırıp nedenini araştırdım. Önüme CHP'nin danışmalarından olduğunu söyleyen Mücahit Avcı isimli birinin şu mesajı düştü:

"Üzerinde orman bakanlığı logolu kıyafet olan bu şahıs pürmüz ile ormanı yakarken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanmış!" Tabii Halk TV, Tele1 gibi kanallar da bu iddianın üzerine balıklama atlamışlar.

Bu şahıs daha sonra twitini silmiş.

Belli ki 'duyar kasacağı' konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı anlaşılan bu danışmanı aydınlatmışlar.

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Ona büyük orman yangınlarında uygulanmetodunun ne olduğunu anlatmışlar. Bu tekniğin alevlerin ilerleyeceği öngörülen bir noktadaanlamına geldiğini, yakılan ateşin büyüyüp ilerleyerek yangınla karşılaştığında onu söndürdüğünü izah etmişler.Evet, sosyal medya araştırmalara göre yalan haberin gerçeğine göreyayıldığı bir mecra. Dolayısıyla, yalancılara,ya da siyaseti manipüle etmeye çalışanların bini bir para. Bu tarz provakatif olaylara çok rastlıyoruz.Ama yine de şaşırmadan edemiyorum.nasıl bir enformansyon bombardımanınamaruz kalması gerekir sizce?Peki ya, bu saçmalıkları bulup, öğrenip, inanaların, İzmir'deki yangını söndürme çalışmalarına katılan(Yurii Bostnik)duymamalarının sebebi ne olabilir?Yangınlarla ilgili konuşulan diğer bir konu da'nin elinde en büyük yangın söndürme uçağı filosu olduğunu açıklayan'na verdiği cevap:" diye soruyor Pakdemirli. "6 tane apronda uçak görünüyor, 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış.Haniaçıyorlar kaputu 'Motor yok.' diyor. Böyle trajikomik tiyatroyla karşı karşıyayız." Kendisinin de bir pilot olduğunu öğrendiğimiz Orman Bakanı haklı olabilir.döndüğünedefalarca şahit olduk. THK'nın adınıda yalnızca bayramlarda kurban derisitoplarken duyuyoruz.AncakYetki kendilerinde. THK'nınkileryangın söndürme uçakları alınsın.Seçmen bu komedi filmlerini andıran atışmaları dinlemek zorunda değil. Kaldı ki bakanlıklar bahane üretme yeri değil halkın ihtiyaçlarına akılcı çözümler bulma makamları.Hiçbirimizin,konumundaki Türkiye'nin prestijine zararvermeye hakkı yok.Bu ormanlar da bu ülke da hepimizin.