CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada dün karar açıklandı.

Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Basında yer alan haberlere göre heyet, Kaftancıoğlu'nun aldığı cezayı, karara karşı şiir okumamasını pişmanlık duymamasına delil göstererek ertelemedi.

Mahkeme ayrıca, Kaftancıoğlu için "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi. Yargı muhabirlerimizden edindiğim bilgiye göre, Kaftancıoğlu'nun toplamda aldığı 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası hakkında son kararı Bölge Adliye Mahkemesi verecek.

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Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi,Elbette istediğim, ceza yasalarına rağmen hakaret fiilinin suç sayılmaması değil.Sadece bu tür davalarda, diğer hukuk devletlerinde de olduğu gibitüründen yaptırımların uygulanabileceğini söylüyorum. Çünkü bunun daha medeni ve caydırıcı bir alternatif olduğunu düşünüyorum.Terör örgütü propagandası yapmak gibi,suçlarsa daha ciddi bir mesele.Hele ki, Türkiye gibi saldırılarda bugüne değin on binlerce kurban vermiş, sınırlarının hemen yanı başında ABD destekli bir terör ordusu hazır bekleyen, ulusal güvenliği yakın tehdit altında olan bir ülkede...İşte bu yüzden söz konusu suçun tanımı daha net yapılmalı. Böyle bir suçtan mahkûm olan kişinin,Kuşkusuz bu görev de yine, topu medyaya atmaya alışan yargı organlarına düşüyor.Öyle ya, devletin böylesine ciddi gördüğü bir suçusizce de garip değil mi?Elbette buraya kadar anlattıklarımız hukuk devletinin evrensel çerçevesi ve mantığıyla ilgili.yürüten bir Kaftancıoğlu'nunduruşmanın ardından yaptığı şu açıklamayıise sanırım aynı düzlemde konuşmakolanaksız:"Kararlar duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor.mücadelemiz yeni başlıyor!" Kaftancıoğlu, hakkında hüküm açıklayanolarak gördüğüne göre karara da şaşırmamış olmalı. Hatta parti olarak yönetmeye talip olduğubugünkü kararı öngörmüş bile olabilir.Keşke yargımız dasanan atanmamışkahramanların ülke gündemini trollemelerineve siyaseti manipüle etmelerinezemin oluşturmayacak bir hukuk sistemiiçin kafa yorsa.Umarım Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün dün Meclis gündemine getireceklerini söylediği yargı reform paketinde bu perspektif de gözetilir.