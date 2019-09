Herkesi her zaman kandıramazsınız

YSK'nın, yapılan itirazlar üzerine 31 Mart İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla seçimi kazanmasında en önemli etken oldu.

AK Partili seçmen, yargının müdahil olduğu böyle bir seçim zaferini gönül rahatlığıyla içine sindiremeyeceği için sandık başına gitmedi.

"Ne fark eder ha 13 bin ha 800 bin" demeyin. Bence Başkanın bugün ağzımızı açık bırakan fütursuzluklarının gazı, işte kendisine altın tepsi içinde sunulan bu ezici farktan kaynaklanıyor.

Çünkü bu farkı, 31 Mart sonrasını söylemini sertleşmesine, yaptıklarını söylediklerini büyük bir rahatlıkla inkâr etmesine yani gündemi trollemesine rağmen hanesine yazdığının farkında.

***

***

Başka türlü olsa;Mazbatasını beklerken "Bu şehrin kaybedecek bir günü bile yok" diyerek sabırsızlığını ve heyecanını ortaya koyan biri, iş başına geleli 3 ay olduğu haldemiydi?Herkesi kucaklayacağını vadedip mührü eline alınca yüzlerce emekçiyi (ödüllü işçiler de dahil) sırfkoyabilir miydi?CHP'li yurtseverlerin gözlerinin içine bakarak,, oğullarını PKK'nın elinden almak için Kürt annelerin kapısında eylem yaptığıolarak sunmaya kalkabilir miydi?Zam yapmak şöyle dursun, sütü bile bedava dağıtacağını vadettikten hemen sonra ulaşıma, İSPARK'a, okul servisine, damacana suyuna vs. kendi ifadesiyle "fiyat düzenlemesi" yapabilir miydi?Liyakat, hizmet aşkı deyip, en büyük icraatı gezi eylemlerinde, işgal kuvvetleri sözcüsü gibi, eline verilen kâğıttan "" notasını okumak olan bir adamı,İBB'ye "Daire Başkanı" atayabilir miydi? Bukafa yapısındaki yöneticilerin İstanbul'da taşüstüne taş koymasını bekliyor olamaz değil mi?Dün de Yeni Kapı Meydanı'nda "" diyerekzabıtaların kullandığı kamyonetleri, üzerinde"hizmet aracı yazan" Renault CLIO marka otomobilleri,ekmek taşıma kamyonlarını yan yanadizdirmişti başkan.Çok geçmeden, 16 milyon insana hizmet veren dev bir belediye "az bile diyebileceğimiz" bu konvoyu. İETT'nin sayfasında, İmamoğlu sadece 3 gün önceyazıyordu!Siyasi ahlakı falan geçtik ama şimdi bu şovun mantıkla izahı mümkün mü?"Dün bir bugün iki, yandaşlar" diye çırpınan magazin yazarlarına bakmayın siz...İmamoğlu'na oy vermese de aklı başında herkes İstanbul'un 25 yıldır yöneten partiden muhalefet geçmesiniolarak gördü.şehre iyi gelebileceği umudunu yıpratmamaya özen gösterdi. Hatta benim gibi, bu değişimin,siyaseti rasyonelleşeceğini söyleyenler de oldu.Yani, gerek seçim öncesi gerekse koltuğa oturduğunda İmamoğlu'nun kredi sıkıntısı hiç olmadı.Ama açılan her kredinin bir sınırı var. İstanbul da,hiç değil.İmamoğlu kendisine dev aynası tutanlardan başka yerlere de bakmalı. Zorlanıyorsa, 23 Haziran'da seçmenin sergilediği hakkaniyetini hatırlamalı.Lincon'ün dediği gibi, "Bazılarını her zaman, herkesi de bazen kandırabilirsiniz, ancak herkesi her zaman kandıramazsınız."