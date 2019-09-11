Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen otuz Büyükşehir Belediye başkanını Külliye'ye davet etti.

Bildiğiniz üzere, 30 Büyükşehir'in 15'i AK Parti'de. Geriye kalan büyükşehirlerden de 11 CHP'nin, 3'ü HDP'nin, 1'i de MHP yönetiminde.

Dolayısıyla 30 Ağustos, 29 Ekim gibi ulusal bayramlardaki resepsiyonlara bile ev sahibi rakip partiden diye katılmayan CHP'nin tavrının ne olacağı merak konusuydu.

Gerçi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sonrasında da ülkede oluşan ortak iradeye dayanamayarak bu tavrından geri adım atmıştı... Ancak dün yaptığı açıklama daha içten ve kalıcı görünüyor:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette başkanlarımız da katılacak."

***

***

***

Büyükşehir Belediye Başkanıde Külliye'den gelen davetle ilgili şunları söylüyordu:ise yerel seçimlerdebüyükşehir belediyesi kazanamadığıiçin toplantıda da temsil edilemeyecek. Cumhur İttifakı'ndakadaroy aldığı halde, Millet İttifakı'ylayönetimini kazanabilenİyi Parti bu durumu mutlaka sorguluyordurdeğil mi?Genel Başkanları'in daha önce "" dediği Külliye'deki 30 Ağustos Resepsiyonu'na gitmesine... Vegösteren karelere bakılırsabir muhasebe tepeden başlamışdurumda.Görüyor musunuz, siyasetin normalleştiği, sivilleştiği bir ülkede ancak "protokol" sayılabilecek bu haber üzerine ne çok söyleyecek sözümüz var.Olsun.Çünkü bu ortak akla, sağduyuya ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğinin,rehin verilmemesi içinde herkes elinden gelen katkıyıyapmalı.O onu demiş bu bunu demiş... Hiçbir önemi yok.Çünkü, Hem kendisinin, hem de partisinin başarılı bir yerel yönetim karnesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzde 85'ini oluşturan büyükşehirlerle diyaloğu acil bir ihtiyaçtı.CHP'ninbelediyelerindeki hizmetortada... Eskişehir dışında,kanalizasyon ve çöp toplama gibi enbasit hizmetlerinde aksama yaşanmayanCHP'li belediye neredeyse yok.Üstelik, İstanbul ve Ankara gibi megapollerde muhalefet parti belediyelerin iş başı yapması nedeniyle sorunumuzun boyutu bugün daha büyük.Bugüne değin, "" türünden çocukçaçıkışlarla, mahkemede alacaklısı "" deyince aklıncadiyerek üste çıktığınısanan Temel'i aratmayan muhalefetide tebrik etmek lazım.Umarız bugün üzerinde tartıştığımız gelişmenin, yeni hükümet modelimizdeki "" bir getirisi olduğunu da anlarlar. Eski defterleri nafile karıştırmak yerine bu tavrın devamı olarak daha yapıcı ve aktif bir muhalefet izlerler.Sinyallerini hissetiğimiz yeni dönem siyaset sahnesinde yer alabilmek için başka yol da yok zaten.