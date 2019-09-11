Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen otuz Büyükşehir Belediye başkanını Külliye'ye davet etti.***
İzmir
Bildiğiniz üzere, 30 Büyükşehir'in 15'i AK Parti'de. Geriye kalan büyükşehirlerden de 11 CHP'nin, 3'ü HDP'nin, 1'i de MHP yönetiminde.
Dolayısıyla 30 Ağustos, 29 Ekim gibi ulusal bayramlardaki resepsiyonlara bile ev sahibi rakip partiden diye katılmayan CHP'nin tavrının ne olacağı merak konusuydu.
Gerçi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sonrasında da ülkede oluşan ortak iradeye dayanamayarak bu tavrından geri adım atmıştı... Ancak dün yaptığı açıklama daha içten ve kalıcı görünüyor:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette başkanlarımız da katılacak."
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
de Külliye'den gelen davetle ilgili şunları söylüyordu:
"Tabii ki gideceğiz, koşa koşa gideceğiz!"
İYİ Parti
ise yerel seçimlerde
büyükşehir belediyesi kazanamadığı
için toplantıda da temsil edilemeyecek. Cumhur İttifakı'nda 1 büyükşehir, 10 il ve 145 ilçe kazanan MHP
kadar
oy aldığı halde, Millet İttifakı'yla yalnızca 18 ilçenin
yönetimini kazanabilen
İyi Parti bu durumu mutlaka sorguluyordur
değil mi?
Genel Başkanları Meral Akşener
'in daha önce "yıkarız
" dediği Külliye'deki 30 Ağustos Resepsiyonu'na gitmesine... Ve Cumhurbaşkanı'nın eline dört elle sarıldığını
gösteren karelere bakılırsa
bir muhasebe tepeden başlamış
durumda.
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Görüyor musunuz, siyasetin normalleştiği, sivilleştiği bir ülkede ancak "protokol" sayılabilecek bu haber üzerine ne çok söyleyecek sözümüz var.
Olsun.
Çünkü bu ortak akla, sağduyuya ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğinin, partizanlığa, anlamsız didişmelere
rehin verilmemesi için
de herkes elinden gelen katkıyı
yapmalı.
O onu demiş bu bunu demiş... Hiçbir önemi yok.
Çünkü, Hem kendisinin, hem de partisinin başarılı bir yerel yönetim karnesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzde 85'ini oluşturan büyükşehirlerle diyaloğu acil bir ihtiyaçtı.
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CHP'nin Ankara ile bağı, işbirliği sınırlı olan
belediyelerindeki hizmet standartı
ortada... Eskişehir dışında,
kanalizasyon ve çöp toplama gibi en
basit hizmetlerinde aksama yaşanmayan
CHP'li belediye neredeyse yok.
Üstelik, İstanbul ve Ankara gibi megapollerde muhalefet parti belediyelerin iş başı yapması nedeniyle sorunumuzun boyutu bugün daha büyük.
Bugüne değin, "Saray'a çağırsalar bile gitmem
" türünden çocukça
çıkışlarla, mahkemede alacaklısı "Bu adamı tanımıyorum
" deyince aklınca
"Sen beni tanımıyorsan ben seni hiç tanımıyorum"
diyerek üste çıktığını
sanan Temel'i aratmayan muhalefeti
de tebrik etmek lazım.
Umarız bugün üzerinde tartıştığımız gelişmenin, yeni hükümet modelimizdeki "sandıkta sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı makamının
" bir getirisi olduğunu da anlarlar. Eski defterleri nafile karıştırmak yerine bu tavrın devamı olarak daha yapıcı ve aktif bir muhalefet izlerler.
Sinyallerini hissetiğimiz yeni dönem siyaset sahnesinde yer alabilmek için başka yol da yok zaten.