Depremin hemen ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanların hızla yayılması dikkat çekiciydi.

Herkes trollere kızıyor. Ancak "Boğaz Köprüsü'nün halatları koptu" türünden halkı paniğe sevk edecek iddialar bazı gazetelerin internet sitelerinde bile kendine yer buldu.

Dün de sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul Valiliği'nde yapılan Afet Müdahale Planı toplantısına bir tek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığı iddiaları dolaşıma sokuldu.

Gazeteciler de İmamoğlu'na bu konuyu sordular. Yaşanan diyaloğu aynen aktarıyorum:

1. Muhabir: Size Valilikten davet geldi mi?

İmamoğlu: Genel sekreter yardımcılarımız ve diğer arkadaşlarımız orada.

2. Muhabir: Belediye olarak mı geldi davet size yoksa siz yoğun olduğunuz için mi gitmediniz?

İmamoğlu: Yani, bugünkü programda genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada.

2. Muhabir: Yani bir davet gelmedi size?

İmamoğlu: Genel sekreter yardımcılarımız ve diğer arkadaşlarımız orada. Tamam.

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Başkan kestirip atıyor ama ne yazık ki "tamam" değil.Birincisi dün Valilikten, sizin de toplantıyadair açıklama yapıldı.Bu bilgi. Peki, gazetecilerin açık veısrarlı sorularına rağmen niçin sansasyonaneden olacak cevaplarla? Biraz spekülayondanzarar gelmez, gündemdekalırız diye mi düşündünüz?İkincisi, yönettiğiniz kentteki bu hayati toplantıya katılmak yerine niçin diğer arkadaşlarınızı gönderdiniz?daha önemli ne işiniz olabilir? Yoksadiye mi korktunuz?Evet, cevabınız nedir diyeceğim ama... Biliyorum ki, Başkanın basın danışmanıcevabı yine "" diyerek orta yapacak.Olsun. Biz cevabımızı net bir şekilde aldık.Bu arada Ongungörmek istiyorsa, dün bazıgazetecilerin İmamoğlu'nun toplantıyaçağrılmadığı yalanı üzerineatlayıp yaptıkları analizlere baksın.Onlardan sadece biri,diyor ki:kriziyönetmeye çalışıyor.bu kutuplaş(tır)madan."Zeyrek'in Twitter'da binlerce destekçibulan bu eleştirisi şimdimı oluyor MuratBey?