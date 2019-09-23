Yakın zamana kadar daha çok yaşlıların bıraktığı sakal şimdi özellikle gençler arasında moda. Üstelik yanlızca Türkiye'de değil, tüm dünyada.

Yıllarca karşımıza jilet gibi çıkan ünlü ABD'li televizyoncu David Letterman'ın bile katıldığı programlara artık sakallı çıkması kayda değer.

Ben de yıllarca daha rahat bulduğum için kirli sakalla gezdim.

Hatta üniversite yıllarında kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağının kapsamı sakal yasağıyla genişletilince, okul yönetimini protesto için sakalımı uzatıp eylemlere de katıldım.

Ancak modaya uymanın ilerde genellikle "pişmanlıkla" sonuçlanacağını düşündüğüm için 3-4 dört yıldır gün aşırı sakal tıraşı oluyorum.

"Sakal erkeğin süsüdür" cümlesini işittiğimden beri de ekrana mutlaka traşlı çıkıyorum.

Bu şekilde kendimi daha dinç, temiz, iyi hissediyorum. Tıpkı sakallı halini daha çok seven başkaları gibi, bu yalnızca beni ilgilendiren bir ayrıntı.

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Gelin görün ki, dün gazetelerde Ankara Belediye Başkanı'ın ardındanda insanlarınuğraşmaya başladığına dair haberler vardı., sakallı bir özelhalk otobüsü şoförü hakkında İBB'yeşikâyette bulunmuş. Şikâyet karşısındaİETT Genel Müdürlüğü dehikâyelerine konu olacak şuskandal açıklamayı yapmış:Pardon!Ne yani insanlardair yalnızca kendileriniilgilendiren şahsi tasarruflarda bulunurkenPeki keçi sakal bırakmak isteyenler, kaşını kazıtmaya özenenler ya da pos pıyığını çorbaya daldırmayı arzulayanlar hangi bölüme gidecekler?Psikiyatriye mi yoksa diyetisyene mi?Vatandaşlara, emekleri karşılığında ücret almak için iş anlaşması yaptıkları için, evrensel hak ve özgürlüklerinden feragat etmeleri dayatılabilir mi?Bunun ülkedeki erkeklerinKuzey Kore liderininvizyonundan ya damecburiyetinden hiçbirfarkı yok. Çünkü, başkalarına, olsaolsa tavsiye edebileceğiniz tercihleriniziyasal olarak dayatamazsınız.Evet,, insanlarınyüzündeki gözündeki kıllı tüyle,Ayşe öğretmenin başındaki örtüyle,uğraşanlardır.