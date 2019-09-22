Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York' uçtu.

Bu önemli seyahat öncesinde Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yapan Erdoğan'ın gündemi yalnızca iç siyaset ve diplomasi değildi. Cumhurbaşkanı sigara yasağının genişletilmesiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı:

"Bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum, ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle, şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz."

Cumhurbaşkanı'nın sigaraya karşı tavrı herkesçe malum. Türkiye'deki sigara yasağının, çoğu Avrupa ülkesine göre daha etkin uygulanmasında da onun bu meseleyi şahsi olarak takip etmesinin payı büyük.

Hatta sigarayı bıraktırdığı vatandaşların ceplerinden aldığı imzalı "son paketlerden" oluşan genişçe bir koleksiyonu olduğu söyleniyor.

Erdoğan'ın zararlı bir alışkanlık olduğu tartışma götürmeyen sigarayla mücadelesi takdire şayan.

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Sigara yasağının, trafiktekikadar genişletilmesine gelince...Kuşkusuz, Cumhurbaşkanı'nın İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının üzerinde çalıştıklarını söylediği düzenlemenin,olmalı.Çünkü sigara bakkalda satılan ve devletin de vergi aldığı yasal bir tüketim malzemesi.Dolayısıylaiçmeyi yasaklamanın hukuki mantığı,gibi trafiğin düzeniyle ilgili olmalı.O halde, hazır bu düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyorken, yetkililere trafiğin güvenliğini tehlikeye sokan bir başka konuyu hatırlatmak isterim:Seyir halindeki araçlarınKonuşmaktan bahsetmiyorum... O, sürücülerin dikkatini çok büyük oranda dağıttığı bilimsel olarak kanıtlanan, Twitter'da gezmenin yanında masum kalır.Bu gözler nelere şahit oldu...Otobandabir yandan daelindeki telefonla mesaj yazanları mı ararsınız? Yoksa telefonundanşeritler arasındagibi gezerek insanların yüreğini hoplatanları mı?motosiklet üzerinde seyahat ederken WhatsApp grubunda geyik yapanlar bile var.Bence trafiğin güvenliği açısından, busürücülerin sigaraiçmesinden katbekatÜstelik zararıyalnızca kendimize değil, hepimize.