İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklaması beklenen Donald Trump, ABD ile asla görüşmeyeceklerini açıklayan Tahran'a dün şöyle sesleniyordu:

"Ortadoğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz.

Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur!"

Trump'ın işgal ve müdahale tehdidini diplomasi aracı olarak kullandığına daha önce defalarca şahit olduk. Başkan istediğini almak ya da satmak istediği zaman rakibini önce şöyle bir yokluyor. Sert kaya çarparsa (mesela nükleer silahı varsa) hemen başka bir ilişki düzlemine geçiyor.

Çok değil birkaç ay önce Kuzey Kore'yi her an vurmakla tehdit eden Trump'ın önümüzdeki günlerde Pyongyang'a gitmesi sürpriz olmayacak.

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