PKK geçtiğimiz gün Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giden 7 köylüyü yola döşediği el yapımı patlayıcıyla öldürdü.***
İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan 4 kişiden HDP İlçe Başkanı'nın ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü'nün gözaltına alındığı açıklandı.
Dün de pek çok bölge ilinde şiddete ve teröre karşı kitlesel sokak gösterileri vardı.
PKK dediğimiz, militanlarının göğsüne ABD bayrağı takarak eylem yaptıracak kadar ilkesiz bir terör organizasyonu.
40 yılda Türk Kürt demeden bebekleri, kız yurdundaki öğrencileri, iş çıkışı çorbacıda karnını doyuran çocuk işçileri, kimleri kimleri öldürmedi ki?
Dolayısıyla, bunca şahitliğin ardından hala bu yapının meşruiyetini, solculuk, devrimcilik, demokratlık adına savunanlara söyleyecek tek sözümüz bile olmaz artık.
Olmamalı.
Çünkü PKK kim bilir kaçıncı kez yoksul Kürt köylüleri öldürdüğünde hala politik gerekçe arayana, "Ama T.C.'nin sosyal ekonomik politikaları" diye mırıldananana monolog bile fazladır.
Bu ruh halinde birinin en acil ihtiyacı aynada gözlerinin içine bakıp kendiyle iletişime geçmesi, bir kez de ağzından çıkanları "gözleriyle görmesidir." Sabahları uyanınca bir kez, şifa niyetine...
"Böyle insanlar mı var? Varsa da ona insan denir mi?" diye şaşıranlarınız oduğunu görüyorum.
Acele etmeyin belki tanıyorsunuzdur sözünü ettiklerimi
.
Seçimlere giren, devletten hazine yardımı gören, yönettiği belediyeleri olan, koca bir partileri var.
Hani şu, TV'deki bazı yorumcular
örgütle ilişkisine inanmak için hala delil talep
etseler de... Bırakın eleştirmeyi tek
bir vekilinin, belediye başkanın çıkıp da
"PKK'ya rağmen seçildim
" diyemediği
parti.
Kimi siyasetçiler tarafından "çizgisi" beğenilen Genel Başkanlarının, "PKK'lıların cenazesine gitmeyen hakkında soruşturma açarım
" diye nutuk attığı... PKK'ya operasyon yapan yöneticileri "Yargılanacaksınız
" diye tehdit ettiği var ya.
***
Doğru çok "şey yapmayalım." Netice de milyonlarca seçmenin oyunu alıyor
PKK'nın yasal kanadı. Üstelik Edirne
'den Kars
'a, Nişantaşı'ndan Mars'a kadar...
Tabii canım bunca insana terörist diyecek halimiz yok
. Sorsan çoğu
PKK'ya da karşıdır zaten. Okumuş, görgülü
insanlar da var aralarında,
Belli ki kendilerine hitap eden şeyler
buluyor olmalılar bu legal-illegal oyununda.
Kimi, Cumhurbaşkanı adayı olduğu devletin ordusunu "PKK Fırat'ın batısına da geçecek siz de mal mal bakacaksınız
" diye tehdit eden başkanlarının "düştüm mahpus damına" şiiriyle hisleniyor.
İncitmemek için balık yemediğini söyleyen twitter'dan bir tanıdığım da "ekolojik cumhuriyet
" vaatlerini "mantıklı buluyormuş" mesela.
Sahi, İzmir dağlarındaki orman yangınlarını
PKK üstlendiğinden beri sosyal
medyadaki çevreci mesajlarına ara vermişti,
nerelerde acaba?
Haklısınız, azıcık vicdanı olanlar gibi, aynalara yakalanmamaya çalışıyor olmalı o da bugünlerde.