PKK geçtiğimiz gün Diyarbakır Kulp'ta odun toplamaya giden 7 köylüyü yola döşediği el yapımı patlayıcıyla öldürdü.

İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan 4 kişiden HDP İlçe Başkanı'nın ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü'nün gözaltına alındığı açıklandı.

Dün de pek çok bölge ilinde şiddete ve teröre karşı kitlesel sokak gösterileri vardı.

PKK dediğimiz, militanlarının göğsüne ABD bayrağı takarak eylem yaptıracak kadar ilkesiz bir terör organizasyonu.

40 yılda Türk Kürt demeden bebekleri, kız yurdundaki öğrencileri, iş çıkışı çorbacıda karnını doyuran çocuk işçileri, kimleri kimleri öldürmedi ki?

Dolayısıyla, bunca şahitliğin ardından hala bu yapının meşruiyetini, solculuk, devrimcilik, demokratlık adına savunanlara söyleyecek tek sözümüz bile olmaz artık.

Olmamalı.

Çünkü PKK kim bilir kaçıncı kez yoksul Kürt köylüleri öldürdüğünde hala politik gerekçe arayana, "Ama T.C.'nin sosyal ekonomik politikaları" diye mırıldananana monolog bile fazladır.

Bu ruh halinde birinin en acil ihtiyacı aynada gözlerinin içine bakıp kendiyle iletişime geçmesi, bir kez de ağzından çıkanları "gözleriyle görmesidir." Sabahları uyanınca bir kez, şifa niyetine...

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