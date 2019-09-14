Geçtiğimiz gün 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümüydü. Aradan geçen 39 yılda asker vesayetin geriletilmesi ve sivil siyasetin kurumsallaşması açısından ne kadar yol aldığımızı biraz sorgulayalım.

Kenan Evren'in yargılanırken ölmesini sağlayan, darbecilerin yargılanmasını engelleyen geçici 15. Madde'nin referandumla anayasamızdan kaldırılması önemli bir adımdı.

Askerin durumdan vazife çıkartmasına yasal zemin yaratan "iç hizmet kanunları"ndaki revizyonları da unutmamak lazım.

Ancak 15 Temmuz'da gördük ki, 12 Eylül'ü "bizim çocuklar başardı" sözleriyle karşılayan ABD, bizim ordu için "yeni çocuklar" bulmakta hiç zorlanmıyor.

27 Mayıs'ta, 21 Mart'ta, 12 Eylül'de Kemalistleri kullanmışlardı. Son defasında da ordu için 90'larda yerleştirdikleri "altın nesli..."

15 Temmuz'a, general rütbesiyle katılan ve bugün mahkemede "Kemalist ayakları" çeken darbeciler gökten inmediler ya...

***

***