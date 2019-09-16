HDP Diyarbakır il binası önünde PKK'nın dağa götürdüğü çocuklarının bırakılması için oturma eylemi yapan ailelerin sayısı günden güne artıyor.

Dün de PKK'nın Diyarbakır Kulp'ta öldürdüğü 7 köylü için bölge illerinde yapılan protestolarda bu ailelerin eylemine destek verildi.

Şiddete, insan kaçakçılığına ve "çocuk savaşçı kullanmak" gibi uluslararası suçlara karşı başlatılan bu tarz sivil eylemlerin mutlaka karşılık bulacağına inanıyorum.

Elbette organize bir terör networkünün ne yapıp ne yapmayacağından bahsetmiyorum...

Sözünü ettiğim, "annelerin" öncülük ettiği her çığlığın mutlaka bir yerlerde yankılanıp çoğalacağı.

Tıpkı dünyanın bize çok uzak bir köşesinde, Arjantin'de... Annelerin askeri diktatörlüğün "kaybettiği" çocukları, yakınları için toplanmaya başladığı gün gibi...

Ta 1977'de, "Plaza de Mayo" meydanında gösterilen o irade 1995'te Türkiye'ye de uğramış... "Cumartesi anneleri" 12 Eylül darbesi sonrasında oluşan ve 90'ları kasıp kavuran şiddet ortamının dağılması için hepimize umut olmuşlardı.

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