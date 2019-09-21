Günlerdir "yargıdaki FETÖ'cüler tartışması" sürüyor.

Bu tartışmayla ilgili söyleyeceklerim belli:

1- Gazetecilerin yargı ile kaygılarını dile getirmeleri, kamu adına yanlış gördükleri uygulamaları, beklentilerini dile getirmeleri, sorular sormaları, eleştiriler yapmaları "Türk yargısına parmak sallamak" falan değildir. Çünkü bir ülkede aziz olan hukuk sistemleri ve pratikleri değil, vatandaşların adalet duygusudur. Gazetecilerin görevi de vatandaşın görüşleri ile siyaset mekanizması arasında köprü vazifesi görmektir.

2- Aklı başında hiç kimse, partisi içindeki geçmişi, tutumları, tavrı ortada olan, iyi niyetini bildiğimiz Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için FETÖ'cü iması yapamaz. Dolayısıyla Bakanın dedikodulara, kulis diye satılan aşırı yorumlara prim verip, eleştiri sahiplerini "maklubeye kaşık sallayanlar" diyerek bir potaya atması da kolaycılıktır. Kamu adına eleştirelliğini koruyan biz gazetecilerin tümünü yaftalamaktır. Ortadaki çözüme muhtaç sorunlarımızın üstünün örtülmesi, ertelenmesidir. Havanda su dövmektir.

3- Bu saatten sonra vakit kaybetmeden siyasilere ve gazetecilere düşen, isimlerin önüne muğlak sıfatlar ekleme yarışına girmek değil, kamuoyunda hızla düşen yargıya güveni yükseltmeye çalışmak için kafa yormaktır.

***

***

Biz bu tartışmayı yaparken dünüzerinde çokkonuşulan bir yargısal süreçle ilgili kararınıverdi. Hatırlayacaksınız, 11 Ocak 2016'da birgrup akademisyen, "sırasında güvenlik güçlerini eleştiren ve direnenPKK'lı teröristlere destek veren "başlıklı bir bildiri yayınlamışlardı.İşte mahkeme dün, bu eylemleri nedeniyle yargılanan o akademisyenlerden biri olan Profesörkarar verdi. Üstelik ifadesini bile almaya gerek duymadan!Elbette benim açımdan adına "barış bildirisi" denilen o metninde savunulacak hiçbir şey yok.Hattakentlere yerleşipolarakkullanan teröristlere karşı düzenlenen bu operasyondagüvenlik güçleriningösterdiklerini düşünüyorum.Ancak bu operasyonlarakarşı çıkmanın cezayı,bir suç olduğu konusundakafamda sorular var."Yasalar böyle, görmezden mi gelinsin, birilerine ayrıcalık mı tanınsın" diyenlerleriniz olduğunu biliyorum."Elbette hayır. Ama bu,hedefe katkı yaptığını mı yoksa zarar mı verdiğini tartışmamıza engel değil.Kaldı ki, adalet "" denilerek inşa edilemez. Çünküamacı adaleti tahsis etmek olan bir organizasyondur.Şimdi düşünün, yıllardır süren amafaydasına oldu? Yoksa kamuoyu tarafından ahlaken ve siyaseten anında mahkum edilen bu girişimin yargılama konusu yapılmaması mı iyi olurdu?İnanın dışarıda da köpürtüldükçe köpürtülen bu yargısal süreç olmasaydı hiçbirimiz o bildiriyi hatırlamıyor olacaktık.Bence bu konu, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Gül başlıklarını açıkladığı yargısal dönüşüm paketine de olumlu katkılar yapacak bir tartışma için çok yararlı ayrıntıları barındırıyor.yargı ile ilgili bu tür yapısal tartışmalara girmemiz vakti gelmedi mi?