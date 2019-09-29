Türbülansa giren uçakta ateist kalmaz derler. Tekerler yere değince oran nedir bilmiyorum ama deprem sonrasında da benzer durumlar yaşandığına şahit oluyoruz.

Normaldir. İnsan öleceğini hatırlayınca yaşamın dayanılmaz ağırlığını fark eder. Ve din bu anda pek çok insanın sığınacağı en güvenli limandır.

Yeryüzünde, sonunda mutlaka öleceğini bilerek yaşayan tek canlı olan insanın bu varoluş sancılarının mizaha konu doğal karşılanabilir.

Garip olansa bu insani refleksi gerçeklikten uzaklaşmak sananların ciddiyetidir. Deprem gibi her doğal afetten sonra illa ki ilk olarak bu manevi alanın deşilmesidir. İki farklı söylem türü olmalarına karşın bilimin alternatif bir din olarak görülmesidir.

***

Depremin paniği sürerken ekranlardaki, köşelerdeki nümayişi hatırlayın... Sanki depremin olması kendisini haklı çıkartmış edasıyla:türünden saçmalayan profesörleri mi ararsınız?açılan bir ülkede depremlerin olmasını normal bulan dehaları mı?Bunların 1999 depremini Allah'ın Bolu, Adapazarı ve Gölcük civarını cezalandırmak için yaptığını söyleyendiyen simsarlardan ne farkı var?Evet evet, geçen gün Nagehan Alçı'nın diğer kanalları gömüp" diye övdüğü programı da örnek olarak düşünebilirsiniz. Hani şu bilime inanmayan (ne demekse) dinci iktidar eğer kendilerine 1.5 milyon euro vermiş olsaydı bu depremi belki önceden bileceklerini söyleyennutuk attığı yayın...Dün de Hürriyet'te bir imama ihtiyaç duyulsa gözlerin ilk çevrileceği kişi olandeprem mevzuunu bu "çerçevesinde ele almıştı.Ahmet "görmüş olacak ki,olacağına dair tespitler yapıyordu:"Deprem için toplanma alanları tam ve mükemmelse... Deprem anında telefonlar tıkır tıkır çalışmaya devam ediyorsa... Binalar elden geçirilmiş ve depreme dayanıklı hale getirilmişse... Deprem vergileri deprem için kullanılmışsa...Böyle bir durumda dua edilir. Hatta edilen duayaadı bile verilebilir. Ama hiçbir tedbir alınmadan...Ne kadar dua edilirse edilsin, edilen duaya ne isim verilirse verilsin... Pek bir fayda vermez."Doğrudur. Sismoloji konusunda nasıl Nagehan'ın önerilerini takip ediyorsam, din iman konularında dasöylediklerini ilgiyle takip ederim. Çünkü babası imam kendisi de imam hatipli olan Ahmet bu konularda kuşkusuz benden daha çok şey bilir.Acaba bugünlerde 1881 adet bastırdığı ve hediyesi 2500'den sattığıArapça'ya çevirerek yayılışınısürdürmeyi hedefleyen'e de mi bir danışsak?Bu arada hocam, kitabın Arapçasını kaç adet basacaksınız? 1938?