Avrupa'da yelpazenin solunda yer alan kesimler yekpare halde ve radikal biçimde PYD-YPG'nin yanındalar.

Sosyalistler, yeşiller, liberaller, çevreciler, feministler vs... PKK'nın Suriye kolu olan bu yapıyı bir ulusal kurtuluş hareketi olarak görüyorlar.

YPG'nin Kürt halkı için Orta Doğu'da bağımsız devlet kurmaya çalıştığını düşünüyorlar.

Sözünü ettiğim destek yalnızca politik doğruculuk klişeleriyle kamuoyunu ve yeni popülist liderleri baskılamaktan ibaret değil.

Başta medya olmak üzere, kültür endüstrisinin Avrupa metropollerinde yarattığı romantik dalga öylesine cezbedici ki... Gaza gelip, İspanya İç Savaşında (1936-39) anarşistlerin yanında savaşmak için ülkeye gelen enternasyonalistler gibi, Suriye'ye ulaşıp YPG'ye asker yazılan Avrupalılar var! Evet, evet, aralarında, referandum istediler diye Katalan siyasileri bölücülükten içeri atan devletine değil, Türkiye'ye kafayı takan İspanyollar bile mevcut.

Ne macera ama değil mi?

***

Oysa yaşananların, devrimci Hemingway'ın "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" romanıyla kültleştirdiği, solun İspanya'daki tarihi enternasyonalizm destanıyla falan uzaktan yakından ilgisi yok.

Orta yerde duran DEAŞ'ten tek farkı sekülerliği olan bir yapının estirdiği terör...

Bağımsızlık, demokratik hak vs gibi taleplerini kabul ettirmek için binlerce sivili öldürmüş silahlı bir organizasyonun yarattığı kaos. Asker, polis demiyorum...

Türk, Kürt, Arap, yaşlı, bebek, işçi, öğretmen, işsiz binlerce sivil.

Dahası, ABD Savunma Bakanlığı'nın yılda 300-500 milyon dolar arası bütçe ayırdığı bir örgüt bu. Öyle el altından değil, açıktan, Kongre onayıyla...

***

Hadi Avrupalı solcular uzaktalar.

Yaşananlar kendileri için hayat memat meselesi değil. Steri kentlerinde akşam dönecekleri güvenli evleri var.

Dolayısıyla mevzua çok kafa yormuyorlar, saçmalamaları doğal.

Peki ya bu yangının tam ortasındakilerin "en bilinçli" halleriyle içine düştükleri rehavete ne buyurulur?

Tarihi, bugünü, geleceği bu topraklarda olan aklı başında bir solcu, nasıl olur da çocukların inanacağı bir masala kapılır?

ABD'nin "solcu gerillalara kurduracağı bağımsız devletin" Kürtlerin, Arapların, Türklerin, Ezidilerin ya da bölgedeki herhangi halkın yararına olacağını düşünebilir?

Ya da bir Kürt... Nasıl olur da, 9/11'den beri Sam Amca'nın masumiyetini bile aratan bir savaş mekanizmasına dönüşen ABD sizi yine öpeceğim dediğinde "hangi dağda Kürt öldü ki" diye sormaz?

Onun yerine tutar, Halepçe'de, Körfez işgalinde, Suriye İç Savaşında, hangi dağda bir Kürt ölse sınır kapılarını sonuna kadar açan, bölgede Kürtlerin eşit vatandaş ve kurucu unsur olarak yaşadığı tek ülke olan Türkiye'nin niyetinden şüphe eder?

Cevap vermekte zorlanan, günün sonunda cebinde Türk Pasaportuyla hatırladığımız Mesud Barzani de yardım alabilir.

Ama tabii kameralar kayıtta değilken!