Twitter başvuru yapan tanınmış kullanıcılarına "mavi tık" (mavi rozet) vererek bazı hesapları tescilliyor.
Ama hesabınızın yanına mavi tık alabilmeniz için yapmanız gerekenler var.
Benim başvurumda, pasaport türü resmi belgeler, doğrulanmış bir telefon ve web sitesi gibi kim olduğumu kanıtlayacak deliller istemişlerdi.
Evet, tahmin ettiğiniz üzere bugün size ABD'nin mavi boncuk gibi dağıttığı bu tıkları almanın ince- liklerinden bahsedeceğim.
Dilerseniz, daha açıklayıcı olması için son günlerdeki örnek bir başvuruyla başlayalım.
Twitter son olarak, ABD başkanı Trump'ın telefonla konuştuğu YPGPKK'nın yöneticilerinden "Mazlum Kobani" kod adlı teröristin hesabına mavi tık verdi.
Trump'ın "General Mazlum" diye hitap ettiği bu kişinin Twitter'ın kullanıcılardan talep ettiği kısa özgeçmiş kısmına ne yazmış olabileceğine bir bakalım...
***
"1967 yılında Suriye'nin Derik Beldesinde doğdum. Kariyerime
ABD'nin terör örgütü listesinde olan PKK'da
başladım. Basamakları hızla çıkıp 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri olarak Sabri Ok'la birlikte çalıştım. Aktütün Katliamı
gibi terör organizasyonlarıyla siyasi faaliyetlerime devam ettim.
Gerçek adım Ferhat Abdi Şahin
.
Ancak bir kimliğim olmadığı için bunu kanıtlayamam. Gerçi kime, başına 4 milyon
TL ödül konulan "Şahin Cilo"
deseniz tanır. ABD dahil 196 ülkede geçerli olan Kırmızı Bülten
'de de hakkımdaki tüm bilgiler mevcuttur.
Ama yine de size kimliğim yerine, benim gibi kırmızı bültenle aranan Abdullah Öcalan
ile denizde çimerken
(yüzerken) çekildiğimiz bir fotoğrafı gönderiyorum. Apo'nun arkasındaki çocuk benim."
***
Aldığımız duyumlara göre, Abdullah Öcalan'ın "manevi oğlu" denilen Mazlum Kobani asıl "green kart" istiyormuş.
Ne var ki Trump ABD vatandaşı olmayı zorlaştırdığı için şimdilik kendisinden tıklanmakla idare etmesi istenmiş.
Gerisi nasıl olursa gelirmiş...
Mesela 16 golf sahası olan Trump'ın yakınına daha fazla sokulabilmek için saygın bir golf kulübü üyeliği...
Hatta kim bilir... Sempatik görünsün diye, Fetullah'ın ABD'deki manevioğlu Enes Kanter'le birlikte NBA maçlarında saha kenarında el ele tutuşup boy bile gösterebilirmiş.
Ama bence PKK'nın Enes Kanter'i
olmaya heves eden "Mazlum
Bey" elin mavi tıkına güvenip
fazla
gevşemesin.
Öyle ya, manevi babası
Öcalan da kırmızı bültenine aldırmadan
o ülke senin bu ülke benim geziyordu, hapse düşmeden hemen önce. Ama o çok güvendiği ABD bir gece paket yapıp Türkiye'nin kapısına bırakıverdi kendisini.
Kırmızısına, mavisine, yeşiline, alına moruna, tıkına mıkına bakmadan...