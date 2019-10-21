FETÖ dindarlar için neyse PKK da Kürtler için odur.
İmam rolünde sahneye çıkan Fetullahçılar nasıl, muhafazakârların ve dindarların yıllar içinde biriktirdikleri değerlerine "takiye" yaftası iliştirilmesine yol açmışlarsa...
Apocular da benzer şekilde, Kürtlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri süre gelen mağduriyetlerini telafi etmeye yönelik her girişimin "bölücülüğe" eşitlenmesine neden oldular.
Sonuçta her iki organizasyon da ulus devletin kuruluşundan beri çevrede tutulan Kürtleri ve dindarları düşük yoğunluklu ancak sürekli şekilde kriminalize etme işlevi gördüler.
Demokratik sorunları müzminleştirerek istismara açık hale getirdiler.
İnsanları taraflara bölerek, kutuplaştırdılar, sertleştirdiler...
***
Doğrudur... Bir kuşak Abdullah Öcalan
'ı yakalayıp uçakla memlekete
getiren kahramanların hikâyeleriyle
büyüdü... Hatta APO
'nun Türkiye
getirilmesi, Ecevit'i emeklilik günlerinde yine Karaoğlan yapıp iktidara
taşıdı.
Ancak bugün hepimiz biliyoruz ki, ABD Orta Doğu
planında Kürtlere biçtiği rolü "yeni PKK"
üzerinden dizayn etmek için o yıllarda Öcalan'ı paket yapıp elimize vermişti. Çünkü yeni konseptte
örgüte başka bir imaj lazımdı.
Ve o yeni imaj hepinizin bildiği gibi, PKK'nın kurucularından Osman Öcalan
'ın "ABD bizden kurmamızı istedi" dediği PYD'ydi
. YPG'nin siyasi kanadı olan bu parti 2003 yılında Suriye'de Kandil tarafından bugünler için
kurulacaktı.
9/11
muammasından sonra dünya siyasetini, komünizm düşmanının yerine "İslami Terör"
umacısıyla domine edecek olan ABD işte tam bu geçiş sürecinde adeta bir değiş tokuş yaptı...
Abdullah
bombasını "imha etmeme
" şartıyla elimize tutuşturup,
yerine de yeni dönemde daha
etkili patlamasını planladığı Fetullah'ı aldı.
***
Bugün Kürtlere "en büyük düşmanınız Türklerdir
" propagandası
yapan "ecnebilere" kızmanın şaşırmanın
manası yok yani.
Adamlar işlerini yapıyorlar bir yandan da ölmeyi bayılmak sanan şımarıkların
vicdanını, sanatını, cüzdanını söğüşlüyorlar
. Dalgalarına bakıyorlar.
Biz de üzerimize düşeni yapalıyız.
Bu topraklarda yüzlerce yıldır beraber yaşayıp beraber yönettiğimiz komşularımıza bu zor günlerde daha çok sahip çıkmak. Aramızdan kimi kopartıp ayırmak istiyorlarsa ona daha çok özen göstermeliyiz.
Aman ha! Sözünü ettiğim muhabbetin
ne yeni popülistlerin
ağzından
düşmeyen "kucaklama" söylemiyle
bir alakası var... Ne de Konyalı
olduğu halde "Japonyalılar" gibi
"Türkü de Kürt'ü de kucaklayacağım
"
diyenlerin komplesiyle, üstten
bakışıyla...
Günün sonunda biz bize kalıyoruz işte.