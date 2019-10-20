ABD ile imzalanan 13 maddelik Suriye mutabakatı zafer mi yoksa bir hezimet mi?

Tarafların sürecin başındaki hedeflerini ve bugünkü pozisyonlarını karşılaştırarak bir fotoğraf çekelim, kararı siz verin.

O halde hatırlayalım:

Suriye iç savaşının başlamasından birkaç yıl sonra PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG, oluşan otorite boşluğundan faydalanıp ülkenin Türkiye sınırına komşu bazı bölgelerini ele geçirdi.

Türkiye yıllardır mücadele ettiği PKKYPG'nin, 911 kilometrelik Suriye sınırının paralelinde fiili durum yaratarak ABD güdümü bağımsız bir devlet kurmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu yabancı bir devletin toprakları olduğu için, Ankara tezini "güvenli bölge" kavramı üzerine kurdu.

Buna göre Türkiye- Suriye sınırının güneyinde, derinliği 30-35 km olan bir hat PKKYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındırılacaktı. Ardından bölge, Suriyeli mültecilerin dönüşüne uygun bir güvenlik standardına kavuşturulacaktı.

***

Ankara'nın teklifi Suriye'yi işgal eden devletlerden destek bulmadı.Meşruiyetini,"" tarifiyle izah eden YPG ise,ve TIR'lar dolusu silahyardımıyla sahada ilerlemesini sürdürdü.Türkiye ABD'yi, YPG'nin ilerleyişini durdurması ve Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölengeçmemesi için uyardı.Cevap içeriden, o dönemdeeski Eşbaşkanı Selahattin'tan gelecekti... Demirtaş, kendisinin de bağlılık yemini ettiği ülkesine şöyle seslenecekti:"YPG Fırat'ın batısına da(28 Ekim 2015)

***

Derken Türkiye "geldi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,'nın veüyeliğininTürkiye'ye tanıdığı hakları kullanarakdüğümü kesmeye soyundu.TSK, Afrin ve El Bab gibi stratejik yerleşimlere askeri harekâtlar düzenledi. Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölenolan bölgeyi terörden arındırdı.Türkiye, geçtiğimiz günlerde debölgede Barış Pınarı Harekâtı'na başladı.Harekâta hafta ortasında ABD ile imzalan 13 maddelik mutabakat uyarıncaverildi.Bu süre sonunda YPG'li teröristler, Türkiye'nin sürecin başından beri güvenli bölge tezindeçekilecek. Harekât üzerine gündeme gelen ABD yaptırımları da uygulanmayacak.

***