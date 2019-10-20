ABD ile imzalanan 13 maddelik Suriye mutabakatı zafer mi yoksa bir hezimet mi?
Tarafların sürecin başındaki hedeflerini ve bugünkü pozisyonlarını karşılaştırarak bir fotoğraf çekelim, kararı siz verin.
O halde hatırlayalım:
Suriye iç savaşının başlamasından birkaç yıl sonra PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG, oluşan otorite boşluğundan faydalanıp ülkenin Türkiye sınırına komşu bazı bölgelerini ele geçirdi.
Türkiye yıllardır mücadele ettiği PKKYPG'nin, 911 kilometrelik Suriye sınırının paralelinde fiili durum yaratarak ABD güdümü bağımsız bir devlet kurmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.
Söz konusu yabancı bir devletin toprakları olduğu için, Ankara tezini "güvenli bölge" kavramı üzerine kurdu.
Buna göre Türkiye- Suriye sınırının güneyinde, derinliği 30-35 km olan bir hat PKKYPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındırılacaktı. Ardından bölge, Suriyeli mültecilerin dönüşüne uygun bir güvenlik standardına kavuşturulacaktı.
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Ankara'nın teklifi Suriye'yi işgal eden devletlerden destek bulmadı.
Meşruiyetini,"DEAŞ'la mücadele eden seküler güçler
" tarifiyle izah eden YPG
ise, ABD'nin himayesi
ve TIR'lar dolusu silah
yardımıyla sahada ilerlemesini sürdürdü.
Türkiye ABD'yi, YPG'nin ilerleyişini durdurması ve Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısına
geçmemesi için uyardı.
Cevap içeriden, o dönemde ulusalcı seçmenin bile oyunu almayı başaran HDP
eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
'tan gelecekti... Demirtaş, kendisinin de bağlılık yemini ettiği ülkesine şöyle seslenecekti:
"YPG Fırat'ın batısına da geçecek sen de mal mal bakacaksın!"
(28 Ekim 2015)
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Derken Türkiye "Bir gece ansızın"
geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1998 Adana Mutabakatı
'nın ve NATO-BM
üyeliğinin
Türkiye'ye tanıdığı hakları kullanarak
düğümü kesmeye soyundu.
TSK, Afrin ve El Bab
gibi stratejik yerleşimlere askeri harekâtlar düzenledi. Türkiye-Suriye sınırını ortadan ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusuna kadar
olan bölgeyi terörden arındırdı.
Türkiye, geçtiğimiz günlerde de YPG'nin asıl hâkimiyet alanı olan Fırat'ın doğusundaki
bölgede Barış Pınarı Harekâtı'na başladı.
Harekâta hafta ortasında ABD ile imzalan 13 maddelik mutabakat uyarınca 120 saat ara
verildi.
Bu süre sonunda YPG'li teröristler, Türkiye'nin sürecin başından beri güvenli bölge
tezinde talep ettiği 32 km'nin güneyine
çekilecek. Harekât üzerine gündeme gelen ABD yaptırımları da uygulanmayacak.
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Diplomasiyi dış politika sananlar mektup, oturma düzeni gibi taktiklerle uğraşadursun, ortadaki stratejik sonuç şudur:
Türkiye 32 km'lik güvenli alan hedefine, daha fazla askeri güç kullanmadan,
Fırat'ın doğusunda da ulaştı.
YPG ise insan ve ikmal kaynaklarına komşu
olduğu Türkiye sınırından güvenli bölgenin güneyine
doğru sürüldü.
Üstüne, 20 millik güvenli bölge teklifini başından beri reddeden ABD, 13 maddelik mutabakatı kabul ederek Türkiye'nin bölgedeki bu projesine imza
vermiş oldu.
Gelen haberlere göre çekilmesi beklenen PKK
-YPG'liler son 36 saatte 14 taciz saldırısı gerçekleştirmiş. Umarız şu son birkaç saat daha sakin geçer, YPG'li terörstler güneye doğru defolup gider ve kimsenin canı daha fazla yanmaz.