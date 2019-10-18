ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tüm suratsızlığıyla (poker face manasında) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda belirmesinden saatler önce basına sızdırılan mektup gündemi sarstı.

Mektupta, ABD Başkanı Trump bildiğimiz üslubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı PKK-YPG'ye operasyon yapmaması konusunda uyarıyordu... Ankara'dan, Pence'in konuşma notlarında "Kürt general" diye geçen bir YPG temsilcisiyle müzakereye başlamasını isteyen Trump, yine ekonomik sabotaj tehdidi savuruyordu.

Diplomatik kaynaklar 9 Ekim tarihli olduğu belirtilen mektubun "çöpe atıldığını" açıkladılar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de dün İzmir'de, Türkiye'nin mektuba operasyonla cevap verdiklerini söylüyordu:

"... Tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla gereken cevabı vermiştir!"

***

Mektubun Pence'in Türkiye ziyaretinden saatler öncesi yayınlanması amacını açık ediyor. Belli kiistiyorlardı.Stratejisi,olanverdikleritepkiler de operasyonun bir göstergesiydi.Hillary'nin her istediğini çak diyerek yapanfalan ağız birliği etmişçesine Cumhurbaşkanınaöğütlüyorlardı!Neyse ki Erdoğan ciddi ve soğukkanlı bir siyasetçi.Dün bu. Trump'ın temsilcisi Penceile yaptığı uzun görüşmenin ardındançıkan sonuç ortada...AçıklananABD tetikçisi YPG'lileri de yanına alıp,Türkiye'nin süreci başından beri ısrarcıolduğuçekilecek. Bunun karşılığında daTürkiye operasyonuna 120 saat araverecek.Evet, Erdoğan spekülasyonların, tehditlerin hakim olduğu bir atmosferdedökülmedenplanını kabul ettirmiş oldu. Ayrıca Türkiye'ye karşı açıklanan yaptırımların geri çekilmesini de sağladı.

***

Erdoğan zoru başarıyor.Zira bu kurtlar sofrasının üzerindeyetmiyormuş gibi bir yandan dave içtefırsat vermemeye çalışıyor...olduğu, ABD Başkanının diplomasiyiTürkiye'nin uzun vadeli stratejik çıkarlarını popülizme ve gündelik siyasete kurban etmeden yürümek kolay iş mi?Bu sancılı süreçlerde Türkiye'yi Erdoğan yerine başka bir rakibinin yönettiğini düşünsenize...Mesela "YPG'yi terör örgütü olarak değil,olarak görüyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun falan...Düşünemiyorsunuz değil mi?