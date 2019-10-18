ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tüm suratsızlığıyla (poker face manasında) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda belirmesinden saatler önce basına sızdırılan mektup gündemi sarstı.
Mektupta, ABD Başkanı Trump bildiğimiz üslubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı PKK-YPG'ye operasyon yapmaması konusunda uyarıyordu... Ankara'dan, Pence'in konuşma notlarında "Kürt general" diye geçen bir YPG temsilcisiyle müzakereye başlamasını isteyen Trump, yine ekonomik sabotaj tehdidi savuruyordu.
Diplomatik kaynaklar 9 Ekim tarihli olduğu belirtilen mektubun "çöpe atıldığını" açıkladılar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de dün İzmir'de, Türkiye'nin mektuba operasyonla cevap verdiklerini söylüyordu:
"... Tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla gereken cevabı vermiştir!"
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Mektubun Pence'in Türkiye ziyaretinden saatler öncesi yayınlanması amacını açık ediyor. Belli ki toplumsal psikolojiyi aşırı uyararak diplomasi sürecini manipüle etmek
istiyorlardı.
Stratejisi, Suriye'de Esad dışında Türkiye için bir tehdit görmeyecek kadar derin
olan okyanus ötesi İslamcıların
verdikleri
tepkiler de operasyonun bir göstergesiydi. Türkiye'nin,
Hillary'nin her istediğini çak diyerek yapan son başkanı
falan ağız birliği etmişçesine Cumhurbaşkanına ABD ile diplomatik ilişkileri kesmesini
öğütlüyorlardı!
Neyse ki Erdoğan ciddi ve soğukkanlı bir siyasetçi.
Dün bu özelliğini bir kez daha gösterdi
. Trump'ın temsilcisi Pence
ile yaptığı uzun görüşmenin ardından
çıkan sonuç ortada...
Açıklanan mutabakata göre
ABD tetikçisi YPG'lileri de yanına alıp,
Türkiye'nin süreci başından beri ısrarcı
olduğu 32 kilometrelik hattın gerisine
çekilecek. Bunun karşılığında da
Türkiye operasyonuna 120 saat ara
verecek.
Evet, Erdoğan spekülasyonların, tehditlerin hakim olduğu bir atmosferde daha fazla kan
dökülmeden güvenli bölge
planını kabul ettirmiş oldu. Ayrıca Türkiye'ye karşı açıklanan yaptırımların geri çekilmesini de sağladı.
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Erdoğan zoru başarıyor.
Zira bu kurtlar sofrasının üzerinde ipte yürüdüğü
yetmiyormuş gibi bir yandan da Türkiye'nin başını dik tutmayı
ve içte küreselcilerden kırıntı bekleyen siyasilere
fırsat vermemeye çalışıyor...
Kuralsızlığın kural
olduğu, ABD Başkanının diplomasiyi twitter trolü seviyesine çektiği yenidünya düzeninde
Türkiye'nin uzun vadeli stratejik çıkarlarını popülizme ve gündelik siyasete kurban etmeden yürümek kolay iş mi?
Bu sancılı süreçlerde Türkiye'yi Erdoğan yerine başka bir rakibinin yönettiğini düşünsenize...
Mesela "YPG'yi terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum
olarak görüyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun falan...
Düşünemiyorsunuz değil mi?