15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra cezaevine giren Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan geçtiğimiz gece tahliye edildiler.
Ilıcak "FETÖ/PDY "örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay, Altan ise "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Son yargı reformunun ardından mahkeme her ikisinin de tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Ayrıca davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için de beraat kararı çıktı.
Mahkemeni kararını olumlu bulanlar da var. Ancak sosyal medyada tepkili olanların, sitem edenlerin daha fazla olduğu görülüyor.
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Dün tahliye haberlerini duyduğumda, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcakla yollarımızın basında kesiştiği dönemleri düşündüm.
Altan'la 2012'den beri ayrı yerde duruyoruz
. Dikkatli okurlarımız hatırlayacaklardır.
Altan genel yayın yönetmenimken aramızda başlayan tartışma epeyce sürmüştü. O beni seçilmiş siyasi iradenin
yanında durduğum için "diktatör sevicilikle"
suçluyordu. Ben de onu bugün hala olduğu gibi, günün sonunda
siyaset dışı vesayet odaklarının yedeğine düşmekle!
Ve daha da önemlisi beni hayal kırıklığına uğratmakla...
Giderek bu tartışma büyüdü. Ve sonunda 25 yazar arkadaşımla birlikte, Neşe Düzel üzerinden Taraf
'ı yönetmeye devam eden Altan'ın gazetesinden istifa ettik. Sonrasını biliyorsunuz...
Gazete tamamen FETÖ'nün yayın organına döndü.
Nazlı Hamımla ise FETÖ ve Ak Parti arasındaki kavganın ilk ortaya çıktığı 2013 yılından
beri farklı cephelerdeyiz.
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Tahliye kararlarını nasıl karşıladığımı bu süreçteki yazılarımdan tahmin ediyorsunuzdur...
Bence yargı yerinde bir karar verdi
. Geçmiş olsun.
Evet, bir entelektüel için, yıllarca vesayet odaklarına karşı sivil siyaseti savunmuş, gençlere örnek olmuş gazeteciler için adlarının cuntacılarla birlikte anılmasından daha kötüsü olamaz.
Ilıcak hata yaptığını söylüyor. Ahmet Altan ise ne yazık ki 15 Temmuz'a direnenleri suçlamaya devam ediyor...
Ama ödedikleri bedellerin ardından
bunlar artık şahsi meseleleri
. İkiüç
müebbet hapis cezasına konu olacak
şeyler hiç değil. Hesabını bu halka herkes
kendisi verecek.
Ayrıca bu kararın, darbeye bizzat iştirak eden askerlerin, siyasilerin, örgüte para veren işadamlarının üç beşle sıyırdığı
bir ortamda... FETÖ ile mücadelenin,
"Cambaza bak" dercesine, Ilıcak ya da Altan üzerinden
tartışılması sakatlığına da son vereceğini umuyorum.
Zira FETÖ'ye karşı davamız bu kadar basit değil. Kolay kolay da bitmeyecek.