Kimi zır cahillerin Atatürk dönemiyle ilgili söylediklerini eleştirdiğim için, bir dönem karanlık odalarda hakkımda "Atatürk karşıtı" diye haberler yapılıyordu.

Çünkü TV ekranlarında yaptığımız tartışmalarda Nutuk'u bile okumadıkları anlaşılan simsarlara göre, Atatürk'ü dondurarak içine hapsettikleri ideolojik çerçeve (Kemalizm) tartışılmazdı.

Ve bizlere düşen, altında, ölümünden sonra Atatürk'ü darbelerine ve soygunlarına kalkan yapan Kemalistlerin imzası olan "hikâyeyi" harfiyen tekrarlamaktı.

Seçilmiş bir siyasi iktidarın devrildiği ve başbakanının asıldığı 27 Mayıs 1960 darbesini mi eleştirdiniz?

Otomatikman, Atatürk karşıtı oluyordunuz mesela. Çünkü ölümünün üzerinden 22 yıl geçmiş olsa da bu darbeyi yapan cunta, yönetime Atatürk'ün emri ile el koyduğunu ilan ediyordu.

Solcu gençlerin idama yollandığı 12 Mart'sa kuşkusuz daha dramatikti. Zira Kemalist muhtıracıların ilk işi, "Atatürkçü" Deniz Gezmiş'leri asmak oldu.

12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da, 27 Nisan E - Muhtırası'nda da darbeciler hep Atatürk'ü hukuksuzluklarına kalkan yaptılar.

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Dün de 10 Kasım dolayısıyla, Kemalist cunta tarafından asılan Menderes döneminde çıkartılan," diye bilinen 5816 sayılı yasa tartışılıyordu.Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ne zaman bu konu tartışmaya açılsa benim aklıma aynı soru geliyor:

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Öyle ya;Atatürk, 96. yılında olduğumuz Cumhuriyet Devrimini gerçekleştirmiş...Bu topraklardaki tarihimizin Osmanlı'dan sonraki sürecini şekillendiren bir...İcraatları, tercihleri elbette ki tartışılabilir, eleştirilebilir... Ama Türkiye bugün hala varsa ve ayaktaysa, sadece bunun için bile, verdiği büyük katkıdan ötürü takdiri hak etmektedir.Tıpkı medeniyetimizin kendisinde önceki ve bugünkü tüm diğer liderleri gibi,Kaldı ki yasanın,simetrisinde İslamcılıktan geçinen provokatörlere,meczuplara varoluş zeminiyarattığı da ortada.Evet, hala kim kimi koruyor belli değil...