Kimi zır cahillerin Atatürk dönemiyle ilgili söylediklerini eleştirdiğim için, bir dönem karanlık odalarda hakkımda "Atatürk karşıtı" diye haberler yapılıyordu.
Çünkü TV ekranlarında yaptığımız tartışmalarda Nutuk'u bile okumadıkları anlaşılan simsarlara göre, Atatürk'ü dondurarak içine hapsettikleri ideolojik çerçeve (Kemalizm) tartışılmazdı.
Ve bizlere düşen, altında, ölümünden sonra Atatürk'ü darbelerine ve soygunlarına kalkan yapan Kemalistlerin imzası olan "hikâyeyi" harfiyen tekrarlamaktı.
Seçilmiş bir siyasi iktidarın devrildiği ve başbakanının asıldığı 27 Mayıs 1960 darbesini mi eleştirdiniz?
Otomatikman, Atatürk karşıtı oluyordunuz mesela. Çünkü ölümünün üzerinden 22 yıl geçmiş olsa da bu darbeyi yapan cunta, yönetime Atatürk'ün emri ile el koyduğunu ilan ediyordu.
Solcu gençlerin idama yollandığı 12 Mart'sa kuşkusuz daha dramatikti. Zira Kemalist muhtıracıların ilk işi, "Atatürkçü" Deniz Gezmiş'leri asmak oldu.
12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da, 27 Nisan E - Muhtırası'nda da darbeciler hep Atatürk'ü hukuksuzluklarına kalkan yaptılar.
***Dün de 10 Kasım dolayısıyla, Kemalist cunta tarafından asılan Menderes döneminde çıkartılan, "Atatürk'ü Koruma Kanunu" diye bilinen 5816 sayılı yasa tartışılıyordu.
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