FETÖ'nün ne olduğunu ancak 16 Temmuz'da anladığını söyleyen Bülent Arınç'ın, eski danışmanıyla yaptığı röportajda "KHK faciadır" demesi infial yarattı.

Arınç çok eleştiri alan bu sözlerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra revize etti, yumuşattı. "Bir takım KHK'ları" kastettiğini falan söyledi.

Konuyu bu şahıs bağlamında tartışmanın çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.

Zira kamuoyunun kendisiyle ilgili kararı net.

Tepkilerini de her platformda gösteriyorlar.

Gerisini partisi düşünsün.

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sokakta püskürtüldükten sonra devletin meşru müdafaa hakkını kullanmasına karşı sergilenen muhalefetin üzerinde durmak şart.

Çünkü darbeciler ve işbirlikçileri asıl darbeyi işte o zaman aldılar!

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15 Temmuz kalkışmasının ardından Türkiye'nin önünde iki alternatif vardı....İkincisi seçildi, 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi.Buradaki. Zira öyle bir dünya düzeni ki, egemen bir devletin meşru müdafaa hakkını kullanması için bilemücadelesi vermesi gerekiyordu...Türkiye o günlerde, içerideki ve dışarıdaki aktörlerle zaman zamanyaşandığı bu süreçte "başardı." Günü gelince sürecin aktörleri bu fırtınalı beş günün ayrıntılarını illa ki paylaşacaklardır.Ama bildiğimiz kadarıyla bile, 20 Temmuz'da sergilenen iradenin ne kadar elzem olduğunu anlamamız mümkün. Tabii

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FETÖ'nün devlet içinden saldırdığı o kaos ortamında bir de PKK ve DEAŞ'ın devreye girdiğini düşünün... Sonrasında da uluslararası müdahale senaryolarının uygulamaya sokulduğunu.Ve devletin her zamankibu tehditlerle mücadele etmeye çalıştığını...OHAL ilan edilmeseydi, bugün, kravatlı teröristleretahmin etmek zor olmasa gerek.KHK ile işinden uzaklaştırılmış ancak hakkındaki iddialarkişilerinsavunmak hepimizin görevi.O halde, OHAL sürecinin meşruiyetini sorgulamaya açarak bu hak mücadelesine zarar verenleri, hangi makamda olurlarsa olsunlar, cesurca deşifre etmek de bu sorumluğumuza dahil olmalı.diyen her gözü yaşlıya kanmayın.İlk kez bugün ağlamıyorlar.