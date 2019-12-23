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MELİH ALTINOK
23 Aralık 2019, Pazartesi MELİH ALTINOK

Osman Kavala meselesi

Osman Kavala iki yıldır tutuklu.
Hakkındaki suçlamalara baktığımızda şu iki başlığın öne çıktığını görüyoruz:
Birincisi FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerinin organize şekilde katıldığı Gezi eylemlerinin yöneticisi ve organizatörü olmak...
İkinci önemli suçlama ise 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada'da Splendid Otel'de düzenlenen bir toplantıyla alakalı.
Kavala'nın bu toplantıya katılan ABD'deki Wilson Center adlı düşünce kuruluşunun o tarihteki yöneticilerinden Henri Barkey temasının üzerinde durulmuş. Çünkü polis ve savcılık bu toplantının ve Barkey'in doğrudan darbe süreciyle ilişkili olduğu görüşünde.
Geçtiğimiz ekim ayında mahkeme Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğine dair bir karar verdi. AİHM kararına gerekçe olaraksa Türk yargısının Kavala'nın tutuklanmasını gerektiren suçlamalarını kanıtlayamamasını gösteriyor.

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Mahkemenin yarınki duruşmada AİHM'in kararı sonrasında nasıl bir tavır alacağını göreceğiz.
Ancak bu davayla ilgili kamuoyunun yaptığı tartışmanın hukuki süreçle çok alakalı olmadığını hepimiz biliyoruz.
Sanırım, "Abdullah Öcalan'la mesajlaşacak kadar garip ilişkiler geliştirmiş bir solcu bir işadamı" tanımı bu algıyı çok iyi özetliyor.
Antimilitarist sivil toplum severliğinin yanı sıra "savaş uçağı modernizasyon ihalesine giren bir iş adamı" olduğuna dair iddialar da bir hayli çarpıcı.

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Ancak Türkiye bir hukuk devleti ve yargının görevi de kamuoyu algısı yönetmek değil.
Dolayısıyla temennimiz, verilecek kararın hukuki argümanlarla şekillendirilmesi. Çünkü uzun vadede Türkiye demokrasisine kazandıracak olan da bu soğukkanlılıktır.
Bu arada Rahip Brunson gibi Kavala'yı da sahiplenecek bir "ecnebi" devleti çıksa ne iyi olur değil mi?
Hiç olmazsa dışarı çıkması karşılığında memlekete hayrı dokunacak bir şeyler elde ederdik.

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