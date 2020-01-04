Irak'ta konuşlu Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik ABD saldırısında 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir işgal girişimi yaşandı.

Eylemin, İran destekli Haşdi Şabi tarafından örgütlendiğini bilen ABD Başkanı Donald Trump "yeni yıl mesajını" Twitter'dan Tahran'a ulaştırdı:

"Çok BÜYÜK BEDEL ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bir tehdit. Mutlu yıllar!"

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Trump'a cevabı da yine Twitter üzerinden oldu:

"Hiçbir şey yapamazsınız!"

Ne var ki Trump ciddi olduğunu sanal ortamda değil sahada gösterdi.

Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdü!

Bütün dünya ayakta.

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Gelişmeleri ABD'deki seçimlerden bağımsız düşünmek elbette mümkün değil. Başkan Trump seçim kampanyasında önemli bir koz elde etti.Bu süreç,kadar varacak olaylar zincirini ateşlermi bilinmez.Ancak bu. Zira bölgedekontrolü yitiren yönetimler dominoetkisi yaratıp herkesi etkiliyor. Irak'taki veSuriye'deki fiili durumun Türkiye 'deki,bölge ülkelerindeki ve Avrupa'daki yansımalarınahep birlikte şahit oluyoruz.

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Gelişmeler üzerine Türkiye kamuoyunda ve medyada başlayan tartışmalara baktığımızdaşekillendirildiğini görüyoruz.Kimi, bazıları dabir kutuptan söylem geliştiriyorlar.Beni ilgilendirense Türkiye'yeZira Rusya ve ABD ekseninde başarılı bir denge politikası yürüten Ankara,Ankara'nın krizin ilk anlarından itibaren göze çarpan soğukkanlılığını kaybetmemesi hayati.