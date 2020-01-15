Yazılarını kaçırmadan takip ettiğim Günaydın yazarlarımızdan Mevlüt Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi" sözleriyle başlattığı tartışmaya tam ortasından daldı:

"(Bekârsan) Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy, akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek, kedini sev ve dijital platformdan dizi izle! Oh ne güzel!"

Hakikaten ne güzel anlatmış değil mi Mevlüt bekârlığı?

Kim bu sultanlığı kendi rızasıyla terk edip demokrasiye geçer ki?

İşte bu "sultanlık tehlikesine" karşı Mevlüt'ün " militan demokratça" bir "tedbir önerisi" var. Diyor ki:

"Çocuk dünyaya getirip onların eğitimi ve geleceği için deli gibi çalışan, tatile gitmeyen, gitse de çocuk havuzunda nöbet tutan, yaşadığı stres yüzünden daha erken hayatını kaybeden çocuklu insanlara haksızlık olmuyor mu?

En azından bir sağlık sorunu yoksa, gelir düzeyi yüksek olmasına rağmen çocuk yapmayanlardan daha çok vergi alınmalı!"

Yetmez Mevlüt!

Hatta bu "sağlık sorunu" olmadığı halde evlenmeyen bekârlardan evlenip çocuk yapmadıkça daha çok vergi alacaksın. 30'un üzerine eklenen her yıl için de oranı arttıracaksın. Böylece, senin neler çektiklerini çok iyi tasvir ettiğin evlilerle daha fazla empati yapabilirler.

Bu arada laf aramızda, ceza kanunumuzda "halkı askerlikten soğutmak" diye bir tanım var ama bereket "bekârları evlilikten soğutmak" diye bir madde yok. Yoksa başın beladaydı dostum.

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Pardon ama ne oldu şu rüşvet meselesi?



Evet, CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilgili iddialarından bahsediyorum.

Hani bir ay önce ülkenin en önemli gündemiydi...

Aygün'ün, CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlatmıştı...

Araya Libya ve İran gündemi girince pek konuşulmaz oldu. Ama İSKİ skandalını aratmayan bu rezalet öyle üstü kolay kolay örtülecek bir mevzu değil. Tarafların ikisi de CHP'li olsa da konu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.

Başsavcılık şu an, 25 milyon lira rüşvet ve irtikâp pazarlığının yapıldığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasındaki görüntüler ile Sinan Aygün'ün sahibi olduğu TOGO İkiz Kuleleri'ndeki görüntüleri inceliyormuş.

Sonucu merakla bekliyoruz.