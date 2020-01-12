ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine İran 13 ölümcül misilleme planı olduğunu açıklamıştı.

Birini gördük... Irak'a doğru havaya füze atıp ABD askerlerinin kafasına düşmesini beklemekmiş!

İran vurduk dediği ABD üssündeki askerlerin neşesi gayet yerinde. Saldırıda kaç Iraklı sivilin öldüğüne dairse elimizde net bir bilgi yok.

İkincisi ise kuşkusuz daha "ölümcüldü!" Ancak ne yazık ki kendi vatandaşları için...

Rejim Süleymani'nin cenaze törenini "intikam mitingine" çevirince izdihamda 80 İranlı sivil hayatını kaybetti.

Derken dün Tahran'dan, ABD üssüne yönelik füze saldırısında Ukrayna'ya ait sivil yolcu uçağını "yanlışlıkla" düşürdüklerinin itirafı geldi.

Tüm sorumluluğu üzerlerine alıyorlarmış.

Olan bitenden, bu kayıkçı kavgasından habersiz 176 can... Dile kolay. Yeryüzünde kim kaldırabilir bu sorumluluğu?

Bence, Amerikan emperyalizmi diye diye 40 yıldır koltuğunu koruyan ve ülkeyi açık bir hapishaneye çeviren Mollalara bile bu yük çok ağır gelecek.

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Kader kısmet



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar.

Çoğu 3o'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi" şeklindeki çıkışı toplumun her kesimi tarafından tartışılıyor.

Başyazarımız Mehmet Barlas da dünkü makalesinde, konuyla ilgili ellerinde kapsamlı bir araştırma- çalışma olup olmadığını sorduğum AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de bekâr olduğunu hatırlattı.

Mehmet Bey, Çelik'in bu tartışmalar üzerine evlilik kararı aldığını açıklamasının, benim gibi "müzmin bekârların" tercihlerini değiştirebileceğini iddia ediyor.

Pek sanmıyorum ama kısmet.

Ancak Mehmet Bey'in evlilikle ilgili görüşlerini açıklaması sanırım bu konuda daha etkili olacaktır.

Evet, kendisi 52 yıl önce Canan Barlas'la evlenerek tavrını zaten açık etmiş diyebilirsiniz.

Birbirinden harika torunlarına sevgiyle bakarken tercihinden dolayı ne kadar mutlu olduğunu da gözlerinden okuyorum.

Ama sorum da düne değil bugüne ait.

Acaba evlenecek gençlerin ne kadarının kendisi kadar şanslı olacağına inanıyordur?



Hepsini mi?

"Bu ülkeye bütün güzellikleri getireceğiz!" Kemal kılıçdaroğlu.