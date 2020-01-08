Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından gerilim tırmanıyor.

Taraflar da her gün karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ediyorlar.

Trump gerekirse "orantısız da vururuz" diyerek el yükseltti.

İzdihamdan 40 kişinin hayatını kaybettiği Süleymani'nin cenazesinden sonra Tahran da boş durmadı.

Resmi yetkililer, ellerinde ABD'yi acımasızca vurmak için 13 ayrı senaryolarının olduğuna dair açıklamalar yaptılar. Hepsi de birbirinden öldürücüymüş, falan...

Dün New York Times'da yer alan makalede de dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in "misillemenin bizzat İran Ordusu tarafından düzenlenmesi" talimatı verdiği iddia ediliyordu.

Ne var ki tüm dünya, İran'ın "sokakları doldurmaktan" başka henüz ciddi bir planının olmadığını biliyor.

40 yıldır olduğu gibi...

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Ama bu tablo, Süleymani suikastının, bölge ve dünya içinolduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.Zira ABD bu kez,kullanmadanolsa daÖyle ya, İran rejimi Rusya'nın desteğiyle ayakta. Karşılığında da Suriye'de olduğu gibi, Rusya'nın hedefleri için bölgedekikullanıyor...Hatta, Kasım Süleymani gibi komutanlarınısürüyor...Rusya'nın "diplomatik nedenlerle" elini sürmediği işleri hallediyor.

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Dolayısıyla herkes İran'ın misillemesini beklerken ben en çokmerak ediyorum.Dün, Suriye'de Esad'la buluşmadan önce basına yansıyan pozlarındaRusya Devlet Başkanı bugün de Türkiye'ye gelecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Türk Akımı Projesi'nin açılışını yapacak.Muhtemelen kafasında da Trump'ındevirmesine karşı yapacağı hamleyi düşünecek...Bakalım bu kezABD'ninvuracak?