Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün CNN Türk'te Hakan Çelik 'in sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Çelik'in Sözcü gazetesi davası ile ilgili "Bazen öyle kararlar görüyoruz ki, acaba bu karar mücadeleyi sulandırmaz mı diyoruz" şeklindeki tespitine şöyle karşılık verdi:

"Milyonlarca yargı mensubunun önünde kararlar veriliyor. Sürecin bir üst merciinde de karar veriliyor. Özellikle FETÖ davaları gibi kritik davalarda bu konular sulandırılmamalı. FETÖ'ye ontolojik olarak karşı çıkmış insanları da bu süreçlere soktuğunuzda elbette sulandırma olarak yorumlanabiliyor. Bizim güvencemiz bir üst mercinin karar vermesidir. Hafızamız taze, deliller üretilerek mağduriyetler yaratıldı. 300 bin kişi değil 3 milyon FETÖ'cü olsa buna en çok FETÖ'cüler sevinir."

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, mahkemenin" derler.diye sorarsanız, ülkeden ülkeye göre değişir...Mesela "yargınıngibi amacının olmasınıasla düşünemezsiniz.Delil neyse ona göre karar verirsiniz.diye kaygılanmaya başlarsanız,hukuku tesis edemezsiniz,Adaleti temsil edenişlevi de budur.Elindeki kılıç havaya kalktığında,diye sormaz. "Ontolojinize" bakmaz.

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Bakmamalıdır.Çünkü bakarsa yanılır...FETÖ'nün, devlete açık savaş ilan ettiği, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye yeltendiğibüründüğü günlerde sempati duymaya başlayanları "yapısal olarak"Darbeye sayılı günler kala, 29 Ekim 2015'te,yazanların "Atatürkçü" olduğunu düşünebilir..."Cumhuriyetçi"olduğuna inanır.Bugün'larda kitabını yazan, ancak birkaç yıl önceFETÖ'nün savcılarını cilalayan ekibinkanar.Emin Çölaşan'ın, gazetesinin ve temsil ettikleri "kliğin" yapısal olarak FETÖ ile yan yana getirilemeyeceğini düşünenlere,serisini tavsiye ederim.Zira Çölaşan'ın köşesinde sık sık değindiği vekaynağı olarak gösterdiğiBiraz "eğlenmek" isteyenlere, Emin Bey'in, FETÖ darbesinin arifesinde kaleme alma ihtiyacı duyduğubaşlıklı yazısını şiddetle tavsiye ederim.