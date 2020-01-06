ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin sarsıcı etkileri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, girilen virajda frene basmanın, paniklemenin, seçimlerde takla atmasına neden olacağını fark etti.

Direksiyon hâkimiyetine odaklandı.

Irak, Afganistan ve Suriye operasyonlarına onay veren kendileri değilmiş gibi bugün çiçek çocuğu pozları kesen demokratların gürültüsüne pabuç bırakmadı.

Hatta virajdan çıkarken de gaza basmayı ihmal etmedi...

Kum şehrindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsilen kırmızı bayrak çeken İran'a bu sırada "yine vururuz" dedi.

İran ise içine girdiği çukurdan, yanına başkalarını da çekerek kurtulmaya çalışıyor.

Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısında bulunduğuna yönelik haberler bu çabanın göstergesi.

Bereket Ankara, krizin başından beri soğukkanlılığını kaybetmiyor.

Çok da doğru yapıyor.

Zira Trump'ın, ABD'nin Irak ve Afganistan operasyonlarında kullandığı karanlık tiplerle bugün girdiği hesaplaşma bizim meselemiz değil.

Kaldı ki, Trump öncesi ABD'nin FETÖ ve PKK'yı kullanarak giriştiği "küstah eylemlerde" neredeymiş "komşumuz"?

Haklısınız, nerede olduğunu söylemeye ne hacet!

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Ne münasebet!



İran'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından şöyle bir mesaj paylaşıldı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon konuşmasında:

'Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım' ifadesini kullandı." Ne var ki TRT World'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın görüşmede diplomatik teamüllere uygun bir dil kullandığını "şehit" kelimesini telaffuz etmediğini kaydettiler.

Ancak içeride, İran Büyükelçiliği'nin bu manipülasyonuyla gaza gelenler yok değildi.

Mezhepçiler, "Bakın Erdoğan da Süleymani'ye şehit dedi" diye sosyal medyada "dualarla" operasyona başladılar.

Yerseniz!

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Uzaklarda arama...



Türkiye'den başka her şeye yakın olanlar "şehidi" başka yerde araya dursunlar...

İsterlerse PKK-YPG'nin arkasında duranlarla saf tutsunlar...

Bize, üç yıl önce İzmir Adliyesi'ne girmeye çalışan PKK'lı teröristleri canı pahasına durduran ve kim bilir kaç sivilin hayatını kurtaran delikanlı, Fethi Sekin yeter. Dün ölüm yıldönümüydü.

Ömer'lere, Erdal'lara... bizleri korumak için gözünü bile kırpmayan tüm kahramanlarımıza minnetle...