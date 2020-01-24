İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakının üvey evladı HDP'nin gönlünü almak için sergilenen tiyatroya eşi Dilek İmamoğlu'nun da katılmasını şöyle değerlendirmişti:
"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir... Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok...
Üzülüyorum."
Gençler, İmamoğlu'nun çıkışı, Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop'un "Ben de Nişantaşı çocuğuyum ben de yerli üniversite mezunuyum" sözlerine benzetip sosyal medyada iyi geyik çevirdiler.
Biliyorsunuz, Dilek Hanım'ın master'ı olmadığı ortaya çıkınca da iş bambaşka yerlere gitti.
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Elbette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun tartışmadan uzak durması da dikkatlerimzden kaçmadı.
Mevzuun üzerinden bir hafta geçtikten sonra, hafta başında ancak konuşan Kemal Bey
, eşi Selvi Hanım'ın HDP'nin etkinliğine katılmasını tahsil konusuna falan girmeden
"usulca" değerlendirdi. Konuyu "kadınlar çiçektir ma
'ya bağlayıp geçiştirdi.
Tartışma eşlerin tahsilinden açılınca, Selvi Hanım'ın tahsiline baktım ama Vikipedia da açık olmasına karşın
bir bilgiye ulaşamadım.
Ancak Kemal Beyin tartışmaya geç dahil olmasının nedeni zaten bizi ilgilendirmeyen bu konu olmasa gerek.
Bence asıl neden, CHP Genel Başkanının yerel seçimlerden beri hissedilen ataletini
atmak için yurt gezilerine başlayacak olması. Zira programına CHP'nin az oy aldığı yerleri almış... Aksaray, Adıyaman, Bayburt,
Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum
, Gaziantep, Gümüşhane
, Kars, Kastamonu, Kayseri
, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis
, Konya,
Nevşehir, Osmaniye
, Rize
, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat.
Belli ki Anadolu'ya giderken bu Demirtaş'lı tartışmada öne çıkmak istemedi
Kemal Bey.
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Tiyatronun hemen ardından Millet İttifakı'nın HDP'den büyük ortağı İyi Parti
'nin Genel Başkanı Meral Akşener
'e neden bu etkinliğe katılmadığını sormuştum.
Geçtiğimiz gün Ankara'daki bir toplantıda meslektaşlarımız bu soruyu Akşener'e yönelttiler.
Şöyle yanıtladı:
"Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Ben gitmezdim. Ha eşim davet edilseydi gider miydi? O da gitmezdi."
Ekrem İmamoğlu bu açıklama
üstüne ne düşünmüştür
dersiniz?
Meral Hanım
'ın yanı sıra MAO'culardan örgütlediği ve ODTÜ mezunu
olduğunu bildiğimiz eşi Tuncer Bey'i
de diğer eşlere uymadığı için gönülden tebrik etmek istiyorum.