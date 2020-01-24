İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakının üvey evladı HDP'nin gönlünü almak için sergilenen tiyatroya eşi Dilek İmamoğlu'nun da katılmasını şöyle değerlendirmişti:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir... Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok...

Üzülüyorum."

Gençler, İmamoğlu'nun çıkışı, Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop'un "Ben de Nişantaşı çocuğuyum ben de yerli üniversite mezunuyum" sözlerine benzetip sosyal medyada iyi geyik çevirdiler.

Biliyorsunuz, Dilek Hanım'ın master'ı olmadığı ortaya çıkınca da iş bambaşka yerlere gitti.

***

Elbette CHP Genel Başkanı'nun tartışmadan uzak durması da dikkatlerimzden kaçmadı.Mevzuun üzerinden bir hafta geçtikten sonra, hafta başında, eşi Selvi Hanım'ın HDP'nin etkinliğine katılmasını"usulca" değerlendirdi. Konuyu "'ya bağlayıp geçiştirdi.Tartışma eşlerin tahsilinden açılınca, Selvi Hanım'ın tahsiline baktım amabir bilgiye ulaşamadım.Ancak Kemal Beyin tartışmaya geç dahil olmasının nedeni zaten bizi ilgilendirmeyen bu konu olmasa gerek.Bence asıl neden, CHP Genel Başkanınınatmak için yurt gezilerine başlayacak olması. Zira programına CHP'nin az oy aldığı yerleri almış... Aksaray, Adıyaman,Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan,, Gaziantep,, Kars, Kastamonu, Kayseri , Kırıkkale, Kırşehir, Kilis Nevşehir,, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak,Belli ki Anadolu'ya giderken buKemal Bey.

***