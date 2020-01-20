Tersini iddia eden agnostikler de var ama perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Örneğin, 80'lerin sesi de rengi de sonuna kadar açılmış aşırılığını anlamak için, siyah beyaz 70'lerin sıkıcılığına bakmak yeterlidir.

90'larda girdiğimiz "kaos yıllarının" ayak sesleri ta 80'lerdeki postallardan gelmiyor muydu?

Biliyorum, henüz başında olduğumuz 2020'li yılların "sembolünün" ne olacağına dair tahminlerde bulunmak için henüz erken.

Ancak 2010'lu yıllar özellikle de 2015 sonrası, önümüzdeki 10 yıl için bize çok ciddi deneyimler sağladı.

Akdeniz meselesi, 2019'un sonundaki Barış Pınarı Harekâtı'yla engellenen PKK devleti projesi 2020'li yıllarda önceliklerimizin ne olacağının göstergesi.

Türkiye, çetin geçeceği dünden belli olan 2020'li yıllara iddialı girmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ile muazzam bir diplomasi yürütüyor. Doğu Akdeniz'de tüm tarafları taca çıkartan Libya hamlesiyle muhaliflerine bile şapka çıkarttırıyor.

ABD'yi Pentagon'a değil seçmene sorarak yöneten ABD Başkanı Donald Trump "2024'e kadar bir daha" diyor. (İnşallah!)

2024'e kadar görevde kalacak olan Putin'se yeniden "rok" deyip "Medvedev" taktiğine mi başvuracak yoksa güçlendirilmiş "Devlet Konseyi Başkanlığı"nı mı önerecek, göreceğiz.

Deneyimli aktörlerin tüm dünyada iş başında olmayı sürdereceği bu kurtlar sofrasında, Türkiye'yi en azından 2023 seçimlerine kadar 2000'li ve 2010'lu yıllara damgasını vuran Erdoğan'ın temsil edecek olması en büyük şansımız.

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Kandil'in Pervin Buldan'a cevabı ne olacak?



HDP "Eşgenel" Başkanı Pervin Buldan son olarak, CHP'ye İstanbul seçimlerinde verdikleri desteğin diyetini ödettikleri tiyatroda kameralara yakalanmıştı.

Dün de bir paneldeydi. Şöyle konuştu:

"2019 yılı son on yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl oldu. Maalesef ki 474 kadının katledildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu kadar cinayet hangi ülkede işlense ülke genelinde yas ilan edilirdi.

Yüzlerce kadının yaşamı söndürüldü; yakınlarının yaşamı solduruldu. Fakat kime gam, kime dert?"

Ya... Kime dert kime gam değil mi Pervin Hanım...

Yalnız, kız erkek ayırmadan çocuk yaşındaki insanları dağa götüren, onların ve yakınlarının her anlamda hayatlarını karartan, ölmeye öldürmeye gönderen, terör eylemlerinde kadınların da gözünün yaşına bakmadan katleden PKK'nın yöneticileri üzerlerine alınabilirler.

Yasal kanadını oluşturduğunuz PKK'nın hepsi erkek eşgenel başkanlarının kadın hakları konusundaki sicilini sizden daha iyi kim bilebilir?

Aman dikkat, başınıza iş açmayasınız!