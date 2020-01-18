Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı bir kitabı sahneye uyarlanmış.
Oyunun, daha doğrusu Demirtaş'ın prömiyerindeki "onur konuklarının" verdiği poz üzerine başlayan tartışma da hararetle devam ediyor.
Herkes, soldan sağa HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak, Kadir İnanır, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bu kare hakkında yorum yapıyor.
Hatta daha sanatsal görünsün diye eşlerin gittiği oyun hakkında kocalar da devreye girdi... Aralarında, kameraların karşısına geçip eşlerini, "oturmasını kalkmasını bilir" türünden komikliklerle savunanlar bile vardı.
Sanırım görüşünü açıklamayan bir ben kaldım.
Ketumluğumun sebebi, gazeteci büyüğümüz Hıncal Uluç'un, Demirtaş'ın kitabını okumadan, oyununu izlemeden yorum yapmanın uygun olmadığı yönündeki tavsiyesini yerinde bulmam değil elbette.
***
Zira bir gazeteci olarak Demirtaş'la münasebetimin nedeni onun siyasi
kimliği.
Kendisiyle iki kez karşı karşıya geldim. Biri 10 yıl önce röportaj için
Diyarbakır'a gittiğimde. Diğeri ise, Demirtaş'ın ve partisinin göbeğinde olduğu, 50 vatandaşın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarından
birkaç ay sonraydı sanırım.
Her ikisinde de merak edip kendisine sorduğum konuların neler olduğunu zaten yıllardır bu köşelerden yazıyorum.
Şimdi de hakkındaki terör suçlamalarından yargı önünde henüz aklanamamış bir siyasetçi olarak edebi yönü
ya da yalnızca sahnede açığa çıkan "içindeki çocuk"
falan umurunda bile değil.
Terör yüzünden yitip gidenlerin, arada derede kalıp hayatı kayanların gerçek öyküleri dururken, Demirtaş'ın kitaplarındaki "meleklerinin cinsiyetini" tartışacak değilim.
***
Peki, o halde suskunluğumun sebebi ne olabilir?
Ne olacak?
Güneş'i göstermeye fener mi lazım.
Bizler anlatmasak da görmeyen mi var mizanseni?
CHP
İstanbul seçimlerini kazanmalarını sağlayan Kürt vatandaşların oylarını korumak için HDP ile kurduğu "maslahatgüzar"
seviyesindeki ilişkiye devam ediyor.
"Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde"
duruyor, o kadar.
Bu arada Millet İttifakı'nın HDP'den büyük ortağı İYI Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener
acaba bu kareye niçin girmedi
dersiniz?
Sakın bu Demirtaş Meral Hanımın sevmediği bir yazar falan olmasın!