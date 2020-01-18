Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı bir kitabı sahneye uyarlanmış.

Oyunun, daha doğrusu Demirtaş'ın prömiyerindeki "onur konuklarının" verdiği poz üzerine başlayan tartışma da hararetle devam ediyor.

Herkes, soldan sağa HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Gültan Kışanak, Kadir İnanır, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bu kare hakkında yorum yapıyor.

Hatta daha sanatsal görünsün diye eşlerin gittiği oyun hakkında kocalar da devreye girdi... Aralarında, kameraların karşısına geçip eşlerini, "oturmasını kalkmasını bilir" türünden komikliklerle savunanlar bile vardı.

Sanırım görüşünü açıklamayan bir ben kaldım.

Ketumluğumun sebebi, gazeteci büyüğümüz Hıncal Uluç'un, Demirtaş'ın kitabını okumadan, oyununu izlemeden yorum yapmanın uygun olmadığı yönündeki tavsiyesini yerinde bulmam değil elbette.

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Zirakimliği.Kendisiyle iki kez karşı karşıya geldim.Diyarbakır'a gittiğimde. Diğeri ise, Demirtaş'ın ve partisinin göbeğinde olduğu,birkaç ay sonraydı sanırım.Her ikisinde de merak edip kendisine sorduğum konuların neler olduğunu zaten yıllardır bu köşelerden yazıyorum.Şimdi de hakkındaki terör suçlamalarından yargı önünde henüz aklanamamış bir siyasetçi olarakya da yalnızca sahnede açığa çıkanfalanTerör yüzünden yitip gidenlerin, arada derede kalıp hayatı kayanların gerçek öyküleri dururken,

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