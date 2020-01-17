Ahmet Hakan yıllardır peşini bırakamayan malum konuyla ilgili 5 yıl sonra bir izahat yapma, kendini anlatma gereği hissetmiş.

Sözü Ahmet'e bırakalım:

"Selahattin Demirtaş, bizim ekranımızda saz çalıp türkü söylerken manzara-i umumiye aşağı yukarı şöyle bir şeydi:

Bir umut doğmuştu.

Süper bir umut... HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu'nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyişvardı...

Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu...

...

Sonra bir şey oldu. Tuhaf bir şey...

PKK, birden cinayetler işlemeye başladı.

Bombalar patlattı, katliamlar yaptı...

...

Zannettik ki Selahattin Demirtaş...

Muazzam bir iş yapacak ve yumruklarını sıkıp dağdakilere... "Hop!" diyecek.

"Artık kan yok" diyecek...

Fakat heyhat!

Selahattin Demirtaş, bunların hiçbirini söylemedi, söyleyemedi."

Ahmet'in şiiri burada son buluyor.

***

Bir şeyi anlamadan ezberleyen kimse.) Uyduruyor yine...Zira Ahmet'in Türkiye'nin "asrı saadet" dönemi gibi anlattığı 7 HaziranKimse "iyimser bir bekleyişte" değildi.Ahmet kelime oyunu yapmasın.CumhurbaşkanıDönemin Başbakanıyaptıklarıtoplantı sonrasında "yeni bir ÇözümSürecine" olumlu bakmadığını açıklamıştı.Çünkü Ahmet'in "o günlerde Türkiyeli bir duruş sergiliyor," "Silahların bırakılması için iktidarla işbirliği yapıyordu" dediği Demirtaş ve partisimasayı çoktan devirmişti.Daha birkaç ay önce,PKK sempatizanlarını sokağa çağıraraknedenolmuşlardı.30 Mart'ta Savcıadliyedeki odasında saatlerce rehin alınıpşehit edildiği, emniyet müdürlüklerinedüzenlediği, mitinglerde, partimerkezlerinde bombaların patladığı,uğradığıhangimiz unutabildik?Hatırlıyorsunuz değil mi o dönem Ahmet'in ve Aydın Doğan'ın diğer silah arkadaşlarının yayınlarını...bulan ya da Diyarbakır'da sokaktalinç edilerek öldürülen Yasin Börü'nün annesinediye soranCNN sunucularını hatırlatmaya gerek var mı?

***

Aydın Bey gittiğinden beri, zihninde ve vicdanın(overview effect) yaratmışolabilir Ahmet. Özeleştiri de kişinin ruhsalbütünlüğü için çok faydalıdır. Çünkü hepimizhatalar yapabilir, yanlış kararlar verebiliriz.Ama ne "aydınlanmış" görünüyorsun Ahmet, ne de yaptığın özeleştiri.o kadar.Benden pes Ahmet!