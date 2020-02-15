Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava açmış. Bu kez de Kemal Bey'den 500 bin lira manevi tazminat talep ediyormuş.
Sebebini biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğandır" sözleri...
Dün basında Kılıçdaroğlu'nun da karşı hamle olarak Cumhurbaşkanı'na dava açacağına dair haberler vardı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetine konu olansa Erdoğan'ın kendisine cevaben söylediği "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" cümlesiymiş.
Kılıçdaroğlu'nun ne kadarlık bir manevi tazminat istediğini ise bilmiyoruz.
***
Geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminat davalarını ödemek için bir "fon" oluşturulması fikri gündeme gelmişti.
İsmini netleştirmediler. Ama sanırım Özal zamanında kurulan Fakir Fukara Fon'u (Halk arasında 'Fak-Fuk-Fon'
diye kısaltılırdı) gibi bir şey işlev görecek.
Erdoğan'ın açtığı son dava üzerine konuyla ilgili çalışmalar da hızlanmış olmalı.
Umarım yani...
Zira Kemal Bey'de derman kalmadı.
Kıyıda köşede satmadığı ev, altını kaldırmadığı yastık kalmadı.
AA'nın verilerine göre Erdoğan 2009' dan bugüne, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davalarında 147 bin lira manevi tazminat
kazanmış.
Yalnızca Erdoğan'a değil, belediye başkanlarına, bakanlara ve başka siyasilere de CHP Genel Başkanının parası nasip olmuş.
Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan en büyük tazminatı ise Man Adası iddiaları üzerine almış. Faiziyle birlikte tam 1 milyon lira!
Kemal Bey'in kazandığı davalarda aldığı paralarsa gidenlerin yanında çerez sayılır
... Burhan Kuzu'dan 20 bin
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da 10 bin...
***
Davalar, siyasetçiler gibi gazeteciler için mesleğe dahil.
Ben kimseye açmıyorum ama hakkımda pek çok kez dava açıldığı oldu
.
Ancak hiçbirini de kaybetmedim.
Çok eskiden, bir tartışma programına telefonla bağlanıp bana "hamamböceği"
diye hakaret eden Nejat Eslen
isimli eski generale cevaben "Faşist"
dediğim için verdiğim 2 bini saymazsak...
Ne var ki aynı davada o da bana 5 bin TL ödemeye mahkum
edildiği
için kaybetmiş sayılmam değil mi?
Ağzından çıkana dikkat edeceksin. Yoksa, parasını ödedikten sonra herkes konuşur.