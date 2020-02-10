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MELİH ALTINOK
10 Şubat 2020, Pazartesi MELİH ALTINOK

Düzeysiz bir ilişkimiz var

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportaj konuşuluyor.
Özellikle de, muhabirin sorusu üzerine Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının da "korkunç" olacağına yönelik sözleri...
Kimi okurlar Akıncı'nın durup dururken bunu söylemediğini dolayısıyla tepkilerin aşırı olduğunu iddia ediyorlar.
İyi de Türkiye ile Kıbrıs arasında, Rusya'nın Kırım'a müdahalesini akla getirecek, hiç kimsenin bilmediği bir tartışma mı var?
Hal buyken, İngiliz gazetecinin yönlendirmesi karşısında Akıncı'nın "ne alaka" demek yerine "aşırı" yorumun dibine vurmasını neyle izah edeceğiz?
Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfta bulunarak, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" diyen Akıncı ODTÜ'yü "dışarıdan mı" bitirdi?

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Kuşkusuz, röportajın alt metnini açık eden tek nokta, Akıncı'nın bu anokronik örnekleri değil.
Atatürk'ün Hatay politikasını eleştiren Akıncı'nın, anlaşılmaz imalarında Atatürkçülüğü kendine kalkan olarak kullanması da aşina olduğumuz bir ucuzluk:
"'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır' siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Gerçek durumla ilişkisi yoktur... Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik, hoşgörü ve barış kültürünü içselleştirmiş bir halk olarak çağdaş Avrupa değerlerinde bir yaşam için mücadelesini sürdürmek istiyor. Bu mücadeleye ancak saygı duyulur, saldırı yapılmaz. Düzeyimi koruyarak vereceğim cevap budur."

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Düzeymiş...
Temsil ettiği Cumhurbaşkanlığı makamını bile tanımayan Rum Kesimine, Yunanistan'a yalvaran bir liderde kim düzey arar?
Seçimler öncesi, Türkiye Doğu Akdeniz'de zorlu bir mücadele yürütürken havuç peşinde koşana kim saygı duyar?
2004 referandumunda Birleşik Kıbrıs için KKTC'deki Türklerin yüzde 65'i "Evet", Rumlarınsa yüzde 75 "Hayır" demişken, sığıntılığı en mantıklı çözüm olarak sunanı kim ciddiye alır?
Yönettiği ülkeye karşı "tek hatası fazla yardım yapmak" olan Türkiye'ye "işgalci" muamelesi yapana kim güvenir?
Batı'dan gelen "Türkiye'den kop gel" mesajına kapılıp, arkasında Ankara'nın desteği olmadan siyasi pozisyonunu güçlendirebileceğini sanan Akıncı, umarım sandıkta cevabını hak ettiği şekilde alır.
Zira Akıncı'nın politik düzeyi, kendisi de dahil kimseye faydası olmayacağını açıkça gösteriyor.

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