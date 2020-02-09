Wikipedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher'in sıcak "hoş geldiniz" videosunu görünce, sitenin Türkçe sayfası Vikipedi'yi açtım.

Gözüme ilk çarpan, ana başlıklardan olan, "Vikipedi'ye Türkiye'den erişimin engellenmesi" maddesinin altında yer alan şu bölüm oldu:29 Kasım 2019'da Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok bir köşe yazısı ile Vikipedi'yi eleştirdi. Altınok yazısında "..Bir devletin delilsiz bir şekilde "teröre destek vermek" gibi ciddi suçlarla itham edilmesine "ifade özgürlüğü" diyerek zemin yaratacaksın... Ancak aynı zeminde "cevap hakkını" bile çok göreceksin. Ardından da zeytinyağı gibi üste çıkacaksın... Yerel ve uluslararası yasalara göre suç olan bu pişkin saldırı karşısında hukukun tanıdığı hakların kullanılmasını sansür diye yaftalayacaksın. Böyle mantıksızlık olur mu?.." ifadelerine yer verdi.[54]

Sitedeki madde aynen böyle. Özgür ansiklopedi ya, aktarırken noktalama yanlışlarına bile dokunmadım. Ancak sorunumuz lakaytlıktan daha ciddi.

Zira Vikipedi'nin adımı geçirdiği bu bölüm tek kelimeyle yalan. İki kelimeyle söylersek de nitelikli yalan... Üç kelimeye çıkmayayım.

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Şöyle ki, sözü edilen 29 Kasım 2019 tarihliisimli yazım, basındaBunu, Vikipedi editörlerininkestikleri alıntıdan sonrasını okuyanaklı başında herkes de anlayabilir:"...Olur... Yenidünyanın gerçeği bu...Wikipedia gidiyor, xpedia'ya gelir...DolayısıylaSonra da bu kirli mecraya temiz su dökecek sivil, yaratıcı ve eğlenceli projelere destek vermeli. Gençlere 'Yazbee' demek yetmiyor."Sizce editörleriniz niçin böyle birkalkışmış olabilirler Bayan Maher?

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Cevap yok mu?Peki ya daha önce madde olarak adımın silinmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?Gelelim en önemli soruma... Sitenizde benim "pelikan" isimliiddia eden maddenizi nasıl izah edeceksiniz?Böyle bir terör örgütü mü var? Ya da maddeyi yazan editörlerinizin elinde,Hakkımdaki bu iftiraları ve yalanları yayarak insan haklarını, hukuku ve daha ne kadar evrensel değer varsa çiğnemenizin sebebi nedir?Şimdi ben de bir vatandaş, gazeteci olarak kalkıp yasal haklarımı kullansam...Hakkınızda dava açsam,olacağım?Kurucunuz'in tarif ettiği "böyle bir şey mi?Bayan Maher size tavsiyem,gibi sayın entelektüellerinVikipedi ile ilgili uyarlarına göz atmayı ihmaletmeyin.Ama hepsinden önemlisi,dikkatle gözden geçirinderim.