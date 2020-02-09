Wikipedia Vakfı Genel Müdürü Katherine Maher'in sıcak "hoş geldiniz" videosunu görünce, sitenin Türkçe sayfası Vikipedi'yi açtım.
Gözüme ilk çarpan, ana başlıklardan olan, "Vikipedi'ye Türkiye'den erişimin engellenmesi" maddesinin altında yer alan şu bölüm oldu:29 Kasım 2019'da Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok bir köşe yazısı ile Vikipedi'yi eleştirdi. Altınok yazısında "..Bir devletin delilsiz bir şekilde "teröre destek vermek" gibi ciddi suçlarla itham edilmesine "ifade özgürlüğü" diyerek zemin yaratacaksın... Ancak aynı zeminde "cevap hakkını" bile çok göreceksin. Ardından da zeytinyağı gibi üste çıkacaksın... Yerel ve uluslararası yasalara göre suç olan bu pişkin saldırı karşısında hukukun tanıdığı hakların kullanılmasını sansür diye yaftalayacaksın. Böyle mantıksızlık olur mu?.." ifadelerine yer verdi.[54]
Sitedeki madde aynen böyle. Özgür ansiklopedi ya, aktarırken noktalama yanlışlarına bile dokunmadım. Ancak sorunumuz lakaytlıktan daha ciddi.
Zira Vikipedi'nin adımı geçirdiği bu bölüm tek kelimeyle yalan. İki kelimeyle söylersek de nitelikli yalan... Üç kelimeye çıkmayayım.
***
Şöyle ki, sözü edilen 29 Kasım 2019 tarihli "İyi de Wikipedia ne zaman özgürleşecek"
isimli yazım, basında yargısal engeli eleştiren nadir yazılardandı.
Bunu, Vikipedi editörlerinin "tam yerinde "
kestikleri alıntıdan sonrasını okuyan
aklı başında herkes de anlayabilir:
"...Olur... Yenidünyanın gerçeği bu...
Bu saatten sonra erişim engelleme gibi eski silahlarla bu salgının önüne geçmek mümkün değil.
Wikipedia gidiyor, xpedia'ya gelir...
Dolayısıyla Türkiye Wikipedia'yı, hukuk aracılığıyla 'özgürleşmeye' ikna etmek gibi nafile çabaları artık terk etmeli.
Sonra da bu kirli mecraya temiz su dökecek sivil, yaratıcı ve eğlenceli projelere destek vermeli. Gençlere 'Yazbee' demek yetmiyor."
Sizce editörleriniz niçin böyle bir operasyona
kalkışmış olabilirler Bayan Maher?
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Cevap yok mu?
Peki ya daha önce madde olarak adımın silinmesinin gerekçesi sizce ne olabilir?
Gelelim en önemli soruma... Sitenizde benim "pelikan" isimli bir terör örgütünün üyeleri arasında yer aldığımı
iddia eden maddenizi nasıl izah edeceksiniz?
Böyle bir terör örgütü mü var? Ya da maddeyi yazan editörlerinizin elinde, benim bir terör örgütü üyesi olduğuma dair yargı kararı, istihbarat raporu vs mi mevcut?
Hakkımdaki bu iftiraları ve yalanları yayarak insan haklarını, hukuku ve daha ne kadar evrensel değer varsa çiğnemenizin sebebi nedir?
Şimdi ben de bir vatandaş, gazeteci olarak kalkıp yasal haklarımı kullansam...
Hakkınızda dava açsam, ifade özgürlüğüne mi saldırmış
olacağım?
Kurucunuz Jimmy Wales
'in tarif ettiği "özgürlük"
böyle bir şey mi?
Bayan Maher size tavsiyem, Murat Bardakçı
gibi sayın entelektüellerin
Vikipedi ile ilgili uyarlarına göz atmayı ihmal
etmeyin.
Ama hepsinden önemlisi, Türkiye ayağınız olan Vikipedi'de kimlerle "ortaklık" ettiğinizi
dikkatle gözden geçirin
derim.
Umarım zaten çok iyi tanımıyorsunuzdur!