Cumhuriyet Halk Partisi CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı.
CHP adına açıklamayı yapan Tuncay Özkan, bundan böyle CNN Türk'teki programlara katılmayacaklarını söyledi. Partililerden de bu kanalı izlememelerini istedi.
İsteyen istediği kanalı izler istemediğini de kapatır.
Mesela her zamanki kullanışlı tipler dışında AK Partilileri son dönemlerde Haber Türk'te nerdeyse hiç göremiyoruz. Belli ki kanalın muhalefet yandaşı tutumundan rahatsızlar.
Haklarıdır.
Ancak iktidar cephesi, CHP'nin yaptığı gibi bir boykot kampanyası falan düzenlemedi.
Yalnızca Haber Türk'e değil, CHP yandaşlığının suyunu çıkartan FOX TV'ye ve Halk TV'ye karşı da böyle bir boykot çağrısı yapıldığını ben hatırlamıyorum.
Hatta tam aksine... Hafızanızı yoklayın.
Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile mümkünse CHP yandaşı bir kanalda CHP yandaşı bir gazeteciyle karşı karşıya gelmek için diretmiş. Önce Halk TV'de çalışan Uğur Dündar'a teklif gitmiş...
Ardından ihale FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya kalmıştı.
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Meselenin basın özgürlüğü boyutu üzerine fazla durmaya gerek yok. Zira CHP'nin konuyla ilgili tavrını "Seçimleri kazandığımız günün ertesinde, derhal hükümete yakın medyanın tümüne el koyacağız
" diyen Gürsel Tekin
daha önce çok net özetlemişti.
Peki, CHP'nin kampanyasının ilk sonuçları ne?
İlk gün kanalın reytingler üzerinden bir okuma yapmak elbette mümkün değil.
CNN Türk'ün sosyal medya hesapları üzerindeki hareketlilik de kampanyanın çok sınırlı etki yaptığına işaret ediyor. Zira eğer bu bir göstergeyse
, kampanya başladığında kanalın Twitter hesabının takipçi sayısı 5 milyon civarındaydı
. Bir gün geçtikten sonra ise 4.9 milyon.
Gidenlerin, gelenlerin kaçı trol kaçı gerçek kişi
ölçmek zor olsa da, bu boyutta
bir boykot kampanyası için on binler çok
az...
Gerçi haklısınız, adını, daha önce yaptığı "biz kaç kişiyiz"
kampanyasından da hatırladığımız Özkan için bir başarı olabilir.
Zira Tuncay Bey, daha sonra FETÖ'cülere sattığı Kanal Türk zamanlarında gazetecilik yaparken
düzenlediği kampanyasında 30 binlerde
kalmıştı.
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Bu arada kimi AK Partililer, CNN Türk'e karşı başlatılan bu boykot çağrısını, kanalın 15 Temmuz gecesi herkes gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı yayına bağlamasıyla
ilişkilendiriyor.
Sanmıyorum.
Öyle ya, kanalın 15 Temmuz öncesi ve sonrası ne CHP'yi ne de FETÖ'yü üzecek bir politika izlediğini
aklı başında
kim söyleyebilir?
Tek tek, hâlâ tartışılan o yayınları mı hatırlatalım...
Yönetim değiştikten sonra yayınlarında CHP'ye karşı bir tavır aldıklarını söyleyen de haksızlık eder.
Örneğin bugün boykot kararı olmasa İmamoğlu Ahmet Hakan'a konuk olacaktı.
Hangi partinin belediye Başkanı Ekrem Bey kadar çıkartılıyor CNN Türk'e?
Bence mesele, televizyonculuk deneyimi de olan Özkan'ın, Genel Merkez'i de ikna ederek, CHP'nin kanallarını ihya etmek için başlattığı bir kampanyadan ibaret.
Tuncay Bey, bu arada bize biraz CHP'li seyirciyi çağırdığınız kanallarla, daha doğrusu gölge sahipleriyle olan ilişkinizden bahseder
misiniz?
Siyasi tavır koyduğunu sanan seçmenin bunu bilmeye hakkı var.