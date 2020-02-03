Geçtiğimiz günlerde atv Son Durak'ta Koronavirüs'ün yayılma hızıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta şu uyarıyı yaptı:

"Unutmayınız ki, sosyal medyada felaket haberlerinin yayılma hızı, Koronavirüs'ün yayılma hızının katbekat üzerindedir." Doktorumuz iğneyi cebinde saklayıp çuvaldızı gazetecilere saplıyor ama sonuna kadar haklı.

Zira gazeteciler olarak kimi zaman haberi ilk duyuran olmanın hevesiyle aceleci davranabiliyoruz. Mesleğin temeli olan teyit etme, doğrulama refleksini ihmal edebiliyoruz.

Hata yapıp, yalanın yayılmasına neden olabiliyoruz.

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Çuvallamanın bir diğer nedeni deolabilir.Eğer farklılıklara kapalı, kendi dünyasına hapsolmuş ve ön yargılarıyla idare eden biriysek,Elinde çekiç olanın her şeyi çivi gibi görmesi misali, gerçeği eğip bükebiliriz.Ama bir olur iki olur hadi üç olur değil mi?Hergeliyorsak, zırt pırt sosyal medyada yaydığımız enformasyonu dönüp siliyorsak, sonra da hiçbir olmamış gibidaha ciddi sorunlarımız olduğu kesindir.

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